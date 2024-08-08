СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Сейчас следовали продолжают устанавливать личности тех, кто причастен к покушению на российского журналиста, работавшего в Курской области. Об этом пишет 360.ru.
«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, ВСУ определили его как законную цель для нанесения удара», — подчеркнула Петренко.
Сейчас Поддубный находится в больнице. Врачи сообщили, что он получил ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета.