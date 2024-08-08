atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

8 августа 2024, 07:49
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» после ранения военного корреспондента Евгения Поддубного. Об этом заявила официальный представить ведомства Светлана Петренко.

Сейчас следовали продолжают устанавливать личности тех, кто причастен к покушению на российского журналиста, работавшего в Курской области. Об этом пишет 360.ru.

«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, ВСУ определили его как законную цель для нанесения удара», — подчеркнула Петренко.

Сейчас Поддубный находится в больнице. Врачи сообщили, что он получил ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета.

Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Сегодня, 04:35
Деревня полностью вымерла в Новосибирской области
Сегодня, 06:07
Гигантский дождевой циклон накроет Новосибирскую область
Сегодня, 06:00
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
Сегодня, 04:13
Пожарные рассказали о котенке Пушке, который живет в новосибирской части МЧС
Сегодня, 04:11