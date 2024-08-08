Сколько стоит собрать ребенка в школу — советы, как не разорить семейный бюджет

Некоторые родители вместе с детьми после ревизии гардероба, с радостью продают вещи в интернете. Платье могло стать коротким, а костюм маленьким. У некоторых завалялись вещи с бирками. Это нормально. Не брезгуйте статуса б/у, ведь в магазинах можно найти те же вещи, но в два раза дороже. Внимательно проштудируйте сайты с объявлениями, может в соцсетях вы наткнетесь на группы «Отдам даром» и тому подобное.