atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Как не разориться

Сколько стоит собрать ребенка в школу — советы, как не разорить семейный бюджет

8 августа 2024, 09:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Как не разориться

Как сэкономить при подготовке ребенка к школе, рассказали новосибирцам

Три недели осталось до нового учебного года в российских школах: семьи уже начали скупать товары для детей, поэтому рассказываем, как не разориться на покупках.

В 2023 году родители, в среднем, тратили на сборы ребенка в школу 43 тысячи рублей. Такие данные приводит ВЦИОМ. Дороже всего обходилась одежда и канцелярия. Так как все-таки сэкономить на сборах?

  • Проведите ревизию

Не спешите покупать для ребенка все новое, ведь возможно, в его гардеробе еще сохранились вещи, которые можно носить и в новом году. Внимательно просмотрите все его принадлежности, на которых можно сэкономить.

Как сэкономить на подготовке к школе, рассказали жителям Новосибирска
Узнать подробнее
  • Покупайте б/у вещи

Некоторые родители вместе с детьми после ревизии гардероба, с радостью продают вещи в интернете. Платье могло стать коротким, а костюм маленьким. У некоторых завалялись вещи с бирками. Это нормально. Не брезгуйте статуса б/у, ведь в магазинах можно найти те же вещи, но в два раза дороже. Внимательно проштудируйте сайты с объявлениями, может в соцсетях вы наткнетесь на группы «Отдам даром» и тому подобное.

  • Следите за распродажами

В августе многие магазины распродают прошлогоднюю коллекцию по скидкам, сообщают «Новые Известия». Онлайн-магазины тоже обещают большие скидки 1 сентября.

  • Взаимная помощь

Благотворительные организации и власти зачастую устраивают так называемые «ярмарки обмена». Семьи обмениваются друг с другом одеждой или покупают ее за символическую цену. Иногда такие ярмарки действительно выручают в трудную ситуацию.

Сколько вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Здравствуй, школа: сколько стоит подготовить ребенка к учебному году в 2024Новосибирская область — в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Деньги#Сбор#Опросы
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Сегодня, 04:35
Деревня полностью вымерла в Новосибирской области
Сегодня, 06:07
Гигантский дождевой циклон накроет Новосибирскую область
Сегодня, 06:00
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
Сегодня, 04:13
Пожарные рассказали о котенке Пушке, который живет в новосибирской части МЧС
Сегодня, 04:11