Сколько стоит собрать ребенка в школу — советы, как не разорить семейный бюджет

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В 2023 году родители, в среднем, тратили на сборы ребенка в школу 43 тысячи рублей. Такие данные приводит ВЦИОМ. Дороже всего обходилась одежда и канцелярия. Так как все-таки сэкономить на сборах?
Не спешите покупать для ребенка все новое, ведь возможно, в его гардеробе еще сохранились вещи, которые можно носить и в новом году. Внимательно просмотрите все его принадлежности, на которых можно сэкономить.
Некоторые родители вместе с детьми после ревизии гардероба, с радостью продают вещи в интернете. Платье могло стать коротким, а костюм маленьким. У некоторых завалялись вещи с бирками. Это нормально. Не брезгуйте статуса б/у, ведь в магазинах можно найти те же вещи, но в два раза дороже. Внимательно проштудируйте сайты с объявлениями, может в соцсетях вы наткнетесь на группы «Отдам даром» и тому подобное.
В августе многие магазины распродают прошлогоднюю коллекцию по скидкам, сообщают «Новые Известия». Онлайн-магазины тоже обещают большие скидки 1 сентября.
Благотворительные организации и власти зачастую устраивают так называемые «ярмарки обмена». Семьи обмениваются друг с другом одеждой или покупают ее за символическую цену. Иногда такие ярмарки действительно выручают в трудную ситуацию.