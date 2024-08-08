Стали известны самые частые нарушения ПДД водителями-лихачами из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:33
Updated Сегодня, 01:33
Чаще всего автомобилисты не соблюдают скоростной режим и едут с превышением скорости, не пристегивают ремень для безопасности и игнорируют запрещающий сигнал светофора, проезжая на красный.
Отметим, что за первые полгода в регионе случилось 1065 аварий с серьезными последствиями. В них погибли 96 человек, а увечья получили 1313 сибиряков. Если сравнивать с 2023 годом, то там было меньше ДТП: 1020, правда, в них погибло больше людей — 112, а раны получили 1284 человек, пишет РБК Новосибирск.
Напомним, что в Новосибирске стала известна шокирующая статистика с ДТП с самокатчиками. Таких происшествий за год увеличилось втрое.