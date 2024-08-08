Студентов-аграриев направят на практику в сельхозпредприятия Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Губернатор Андрей Травников отметил, что решение стало ответом на замечания руководителей сельхозпредприятий, которые он получал во время поездок по районам.
«С ректором НГАУ Евгением Владимировичем Рудым мы полтора года назад договорились, что в университете будет выстроена система практической подготовки, когда, как в былые советские времена, старшие студенты, студенты старших курсов, по несколько месяцев будут работать в реальных хозяйствах, а студенты младших курсов на регулярной основе будут проходить ознакомление со специальностью на реальных площадках», — сказал глава региона.
Ректор НГАУ Евгений Рудой доложил, что сегодня больше 2 тысячи студентов вуза ежегодно проходят производственную практику в 738 организациях по всей России. В том числе, в 63 сельскохозяйственном предприятии в 20 районах Новосибирской области проходят практику 458 студентов НГАУ.
В торжественном открытии аграрного форума приняли участие губернатор Андрей Травников, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, сенатор РФ Александр Карелин. Главе региона представили возможности новейшей, в том числе беспилотной, отечественной сельскохозяйственной техники.
День поля Новосибирской области — традиционное ежегодное мероприятие, которое является крупнейшей региональной демонстрационной площадкой современных технологий и селекционных достижений, передовой сельскохозяйственной техники.
На территории Новосибирской области действуют виды государственной поддержки на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ, предоставляемые в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» постановление правительства Новосибирской области 2015 года.