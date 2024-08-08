Студентов-аграриев направят на практику в сельхозпредприятия Новосибирской области

Ректор НГАУ Евгений Рудой доложил, что сегодня больше 2 тысячи студентов вуза ежегодно проходят производственную практику в 738 организациях по всей России. В том числе, в 63 сельскохозяйственном предприятии в 20 районах Новосибирской области проходят практику 458 студентов НГАУ.