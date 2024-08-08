Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Топ-3 самых популярных морских курортов России на бархатный сезон 2024 года определили эксперты Ассоциации туроператоров. Совсем скоро схлынет летняя жара, утихнет ажиотаж и на отдых отправятся любители более спокойного времяпрепровождения.
Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно называют весь сентябрь, а в Крыму и Каспийском побережьем — время с начала и до середины первого осеннего месяца.
По данным АТОР, число бронирований пляжных туров на эти даты в нынешнем году превысило прошлогодние результаты на 15-30%. В лидерах — Сочи, Анапа и Геленджик.
Приобрести самый дешевый недельный тур в Сочи для двух туристов из Новосибирска можно за 65 тысяч рублей. В стоимость входит перелет чартерным рейсом и проживание в гостинице без звезд на третьей линии.
Неделя в отеле на первой пляжной линии с трехразовым питанием и перелетом регулярным рейсом обойдется уже в сумму от 120 тысяч рублей.
Недельный тур в Анапу с перелетом и проживанием в гостевом доме с завтраками на третьей линии из Новосибирска будет стоить от 85 тысяч на двоих туристов.
За неделю в отеле с полным пансионом и в 350 метрах от песчаного пляжа приготовьтесь отдать от 250 тысяч рублей.
Что же касается Крыма, как уже сообщал Atas.Info, купить тур на один из местных курортов сейчас нельзя. О путешествии семьи из Новосибирска на полуостров можно прочитать здесь.