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Published Сегодня, 15:38

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Updated Сегодня, 15:40

Топ-3 самых популярных морских курортов России на бархатный сезон

Топ-3 самых популярных морских курортов России на бархатный сезон

8 августа 2024, 15:38
Фото: 1MI
Лето неумолимо катится к концу, но любителей отдыха на море ждет бархатный сезон.

Топ-3 самых популярных морских курортов России на бархатный сезон 2024 года определили эксперты Ассоциации туроператоров. Совсем скоро схлынет летняя жара, утихнет ажиотаж и на отдых отправятся любители более спокойного времяпрепровождения.

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края обычно называют весь сентябрь, а в Крыму и Каспийском побережьем — время с начала и до середины первого осеннего месяца.

По данным АТОР, число бронирований пляжных туров на эти даты в нынешнем году превысило прошлогодние результаты на 15-30%. В лидерах — Сочи, Анапа и Геленджик.

Приобрести самый дешевый недельный тур в Сочи для двух туристов из Новосибирска можно за 65 тысяч рублей. В стоимость входит перелет чартерным рейсом и проживание в гостинице без звезд на третьей линии.

Неделя в отеле на первой пляжной линии с трехразовым питанием и перелетом регулярным рейсом обойдется уже в сумму от 120 тысяч рублей.

Недельный тур в Анапу с перелетом и проживанием в гостевом доме с завтраками на третьей линии из Новосибирска будет стоить от 85 тысяч на двоих туристов.

За неделю в отеле с полным пансионом и в 350 метрах от песчаного пляжа приготовьтесь отдать от 250 тысяч рублей.

Что же касается Крыма, как уже сообщал Atas.Info, купить тур на один из местных курортов сейчас нельзя. О путешествии семьи из Новосибирска на полуостров можно прочитать здесь.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
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