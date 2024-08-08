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Posted 8 августа, 03:33

Published 8 августа, 03:33

Modified 8 августа, 03:35

Updated 8 августа, 03:35

«Туристические поезда» официально появятся в России

«Туристические поезда» официально появятся в России

8 августа 2024, 03:33
Фото: 1MI.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий правовые нормы для развития железнодорожного туризма.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о железнодорожном туризме. Скоро в России официально появится понятие «туристический поезд» сообщили в Ассоциации туроператоров.

По мнению главы фирмы «РЖД Тур» Романа Бараковских, это позволит в будущем выделить туристические поездки по железной дороге в отдельную сферу туризма, установить необходимые стандарты и повысить их доступность и качество.

Эксперты также полагают, что с введением этого закона туроператоры смогут получать от государства субсидии на развитие железнодорожного туризма.

Пока же маршруты для путешественников, которые совершают поездку на поезде с экскурсиями на время стоянок, ночевками в вагонах и возвращением в начальный пункт, в России практически отсутствуют.

Ранее Atas.Info рассказал о железнодорожном круизе из Новосибирска, слухи об отмене которого вызвали скандал.

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