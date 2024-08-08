«Туристические поезда» официально появятся в России

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Госдума в первом чтении приняла законопроект о железнодорожном туризме. Скоро в России официально появится понятие «туристический поезд» сообщили в Ассоциации туроператоров.
По мнению главы фирмы «РЖД Тур» Романа Бараковских, это позволит в будущем выделить туристические поездки по железной дороге в отдельную сферу туризма, установить необходимые стандарты и повысить их доступность и качество.
Эксперты также полагают, что с введением этого закона туроператоры смогут получать от государства субсидии на развитие железнодорожного туризма.
Пока же маршруты для путешественников, которые совершают поездку на поезде с экскурсиями на время стоянок, ночевками в вагонах и возвращением в начальный пункт, в России практически отсутствуют.
Ранее Atas.Info рассказал о железнодорожном круизе из Новосибирска, слухи об отмене которого вызвали скандал.