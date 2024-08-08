Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В ходе подготовительного этапа продления улицы Богдана Хмельницкого до будущего микрорайона Клюквенный в Калининском районе Новосибирска запланировано уничтожить 3033 дерева. Это березы, тополя, осины и клены, сообщили в городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики в ответ за запрос Atas.Info.
«Все работы по сносу, замене, обрезке зеленых насаждений на территории города Новосибирска проводятся в соответствии с действующими нормативами и сопровождаются оформлением документов, регламентируемых Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений», — подчеркивает ведомство.
Соответствующее разрешение было выдано управлением по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска в адрес МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС)
Ранее мы рассказывали о том, что УДС заключило договор с АО «Новосибирскавтодор» стоимостью 4,578 млн рублей на расчистку линии будущей дороги от леса. Все работы должны быть выполнены до 6 декабря 2024 года.
Микрорайон Клюквенный — самая большая площадка перспективной комплексной застройки в городе. Предполагается, что между жилмассивами Родники и Снегири возведут около 1 млн квадратных метров жилья.