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Published Сегодня, 04:13

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Updated Сегодня, 04:15

Снос деревьев планируется завершить до конца года

Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный

8 августа 2024, 04:13
Фото: 1MI
Снос деревьев планируется завершить до конца года
Дорожникам придется пилить и утилизировать взрослые деревья, которые стоят на пути к площадке массовой застройки, сообщили в муниципалитете.

В ходе подготовительного этапа продления улицы Богдана Хмельницкого до будущего микрорайона Клюквенный в Калининском районе Новосибирска запланировано уничтожить 3033 дерева. Это березы, тополя, осины и клены, сообщили в городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики в ответ за запрос Atas.Info.

«Все работы по сносу, замене, обрезке зеленых насаждений на территории города Новосибирска проводятся в соответствии с действующими нормативами и сопровождаются оформлением документов, регламентируемых Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений», — подчеркивает ведомство.

Соответствующее разрешение было выдано управлением по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска в адрес МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС)

Ранее мы рассказывали о том, что УДС заключило договор с АО «Новосибирскавтодор» стоимостью 4,578 млн рублей на расчистку линии будущей дороги от леса. Все работы должны быть выполнены до 6 декабря 2024 года.

Микрорайон Клюквенный — самая большая площадка перспективной комплексной застройки в городе. Предполагается, что между жилмассивами Родники и Снегири возведут около 1 млн квадратных метров жилья.

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