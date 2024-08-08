Ученые из Китая обнаружили на Луне новую форму воды

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Как пишет newkhakasiya.online, 16 декабря 2020 года капсула лунного зонда «Чанъэ-5» успешно вернулась на Землю, приземлившись во Внутренней Монголии (автономный район Китайской Народной Республики) и доставив почти два килограмма лунного грунта и камней. Недавние исследования китайских ученых установили наличие молекул воды в этих образцах.
Для анализа лунного грунта ученые применили метод рентгеновской дифракции и обнаружили новый минерал, которому было дано название ULM-1. Он на 40% состоит из воды и содержит аммиак.
Один из авторов исследования физик-исследователь Китайской академии наук Сяолун Чен отметил, что это новая форма воды, которая хранится на Луне.
Ранее образцы американских миссий «Аполлон», казалось бы, указывали на то, что Луна сухая и безжизненная. Однако китайские ученые в своем исследовании полагают, что вода или гидроксил могут находиться в стеклянных шариках на поверхности Луны, а солнечные ветры могут превращать гидроксил в воду.
Открытие китайских ученых — это первый случай, когда обнаружили целые молекулы воды в лунных образцах.
Исследование расширяет список ресурсов Луны, которые могут быть важны для будущих космических миссий и создания обитаемых объектов на ней.