Ученые из Китая обнаружили на Луне новую форму воды

Ранее образцы американских миссий «Аполлон», казалось бы, указывали на то, что Луна сухая и безжизненная. Однако китайские ученые в своем исследовании полагают, что вода или гидроксил могут находиться в стеклянных шариках на поверхности Луны, а солнечные ветры могут превращать гидроксил в воду.