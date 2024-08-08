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Published Сегодня, 11:18

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Упавший со строящегося четвертого моста предмет разбил машину новосибирцу

Упавший со строящегося четвертого моста предмет разбил машину новосибирцу

8 августа 2024, 11:18
Житель Новосибирска утверждает, что неизвестный предмет, упавший на его иномарку во время движения под строящимся мостом через Обь, разбил заднее стекло автомобиля.

Житель Новосибирска рассказал об упавшем на его автомобиль с площадки строящегося моста через Обь неизвестном предмете, разбившем заднее стекло. По словам мужчины, инцидент произошел в среду, 8 августа примерно в 15.40.

Сибиряк утверждает, что когда проезжал под строящимся объектом, услышал некий хлопок. Обернувшись он увидел вдребезги разбитое заднее стекло. На дороге в тот момент была пробка, машины еле двигались, поэтому у пострадавшего нет сомнений, что предмет упал именно с моста.

Именно в связи с пробкой новосибирец не стал вызывать Госавтоинспекцию, так как тогда затор полностью мог парализовать движение в центре города. Не стал он и жаловаться в компанию, строящую мост.

Замена стекла обошлась почти в девять тысяч рублей. Мужчина рассказал Om1 Новосибирск, что как-то уже оказывался в подобной ситуации, но тогда в стекло его автомобиля попал вылетевший из-под колес фуры камень.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Автомобиль#Происшествие#Мост#Повреждение
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