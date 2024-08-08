В Международный день кошек за базовый набор хозяева заплатят более 5 тысяч

Пресс-служба Wildberries отметила, что изначально хозяевам нужно подобрать правильный корм для своих питомцев. Средняя цена на 1,5 килограмма корма для стерилизованных кошек составляет 1068 рублей. Также важно приобрести для кошки миску и поилку. Средняя цена набора из четырех мисок с автопоилкой на маркетплейсе — 599 рублей. Лоток в комплекте с совком стоит от 319 рублей, а за пакет древесного наполнителя придется заплатить от 463 рублей. В пресс-службе отметили, что один из самых популярных домиков с когтеточкой на Wildberries стоит 1384 рубля. Средства для ухода за кошкой, в который входят когтерезка, расчёска для шерсти, паста для вывода шерсти из желудка и шампунь стоят в сумме почти полторы тысячи рублей. Общая стоимость базового набора составила 5328 рублей. Среди необычных товаров представители маркетплейса назвали игрушечного голубя с мятой и валерианой.