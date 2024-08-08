Востоковед Сажин: сверхдержавы могут отговорить Иран от акции «возмездия Израилю»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Востоковед Дмитрий Сажин в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию, поступающую из западных СМИ, что Иран может отказаться от силового ответа Израилю за ликвидацию Исмаила Хании. Причиной этого станет дипломатическое давление США. Иранист отметил, что это один из возможных вариантов. В таком случае Тегеран усилит свою риторику и продолжит психологическую атаку на Израиль, но отвечать военным путем не будет.
Собеседник издания отметил, что от конфликта с Израилем Иран отговаривают не только американские политики, но и российские. Он напомнил, что недавно Тегеран с визитом посетил Шойгу. Некоторые СМИ сообщают, что он передал иранским властям просьбу президента Путина не накалять обстановку новыми ударами.
Сажин добавил, что у Ирана сейчас переходный период от одного президента к другому и от одного правительства к другому и новый президент Ирана Пезешкиан не хочет в начале своего президентского срока накалять ситуацию. Он добавил, что Ирану не обязательно наносить удар самостоятельно, для этого можно использовать прокси. Эксперт подчеркнул, что обе страны не хотят большой войны, а хотят рассчитать удар так, чтобы он имел пропагандистский эффект, но не нанес противнику существенного урона.