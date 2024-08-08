Востоковед Сажин: сверхдержавы могут отговорить Иран от акции «возмездия Израилю»

Сажин добавил, что у Ирана сейчас переходный период от одного президента к другому и от одного правительства к другому и новый президент Ирана Пезешкиан не хочет в начале своего президентского срока накалять ситуацию. Он добавил, что Ирану не обязательно наносить удар самостоятельно, для этого можно использовать прокси. Эксперт подчеркнул, что обе страны не хотят большой войны, а хотят рассчитать удар так, чтобы он имел пропагандистский эффект, но не нанес противнику существенного урона.