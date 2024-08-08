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Кто займет пост

Янкилевич уволился с поста гендиректора новосибирского аэропорта Толмачево

8 августа 2024, 10:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Кто займет пост
В Новосибирске официально подтвердили уход с должности гендиректора аэропорта.

Об уходе генерального директора Толмачево проинформировали еще 24 июля. Такая информация появилась после приезда премьер-министра Михаила Мишустина, когда он посетил воздушную гавань и пообщался с гендиректором.

Тогда сообщалось, что Евгений Янкилевич оставляет свою должность. Ему пророчили работу в «Новапорте». Это холдинг, под управлением которого находятся аэропорты в России, включая Толмачево.

Однако сам Янкилевич эту информацию не комментировал. Известно, что уже бывший гендиректор возглавлял аэропорт 12 лет. Теперь он идет на повышение.

Временно исполнять обязанности будет Наталья Силаева. В прошлом она была его заместителем.

Пост директора аэропорта Толмачево в Новосибирске покидает Янкилевич
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Директор#Аэропорт Толмачево#Должность#Уход
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