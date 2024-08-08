Янкилевич уволился с поста гендиректора новосибирского аэропорта Толмачево

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Об уходе генерального директора Толмачево проинформировали еще 24 июля. Такая информация появилась после приезда премьер-министра Михаила Мишустина, когда он посетил воздушную гавань и пообщался с гендиректором.
Тогда сообщалось, что Евгений Янкилевич оставляет свою должность. Ему пророчили работу в «Новапорте». Это холдинг, под управлением которого находятся аэропорты в России, включая Толмачево.
Однако сам Янкилевич эту информацию не комментировал. Известно, что уже бывший гендиректор возглавлял аэропорт 12 лет. Теперь он идет на повышение.
Временно исполнять обязанности будет Наталья Силаева. В прошлом она была его заместителем.