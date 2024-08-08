Звездные мужчины, которые до сих пор остаются завидными холостяками

Егор Крид, уже искавший свою любовь в шоу «Холостяк», до сих пор так и не встретил ту единственную, которой можно предложить руку и сердце. 25 июня певцу исполнилось 30 лет, и он признался, что раньше мечтал в этом возрасте уже водить своего ребенка в школу. Но пока артист активно участвует в съемках музыкальных программ и организует концерты, отложив личную жизнь.