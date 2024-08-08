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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Звездные мужчины, которые до сих пор остаются завидными холостяками

8 августа 2024, 18:18
Несмотря на большую популярность у представительниц прекрасного пола, эти звездные мужчины по-прежнему остаются холостыми.

Как сообщает newia.ru, в данную подборку попали пять звездных холостяков, которые пока свободны и находятся в поисках любви.

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров недавно вызвал ажиотаж среди клиенток клиник искусственного оплодотворения, рассказав о своем опыте донорства спермы. Он признался, что у него есть более 100 биологических детей. Кроме того, сейчас начали распространяться слухи о трех внебрачных детях миллиардера, так как Ирина Болгар опубликовала фотографии с отпрысками и призналась в своих отношениях с Дуровым в прошлом.

Никита Кологривый

В прошлом году актер Никита Кологривый разошелся со своей супругой Александриной Питиримовой. Брак артиста распался из-за его высокой загруженности на работе и невозможности ежедневно видеть дочь Есению. Сейчас Никита старается как можно чаще навещать наследницу. За последнее время он появился в таких популярных кинокартинах, как «Чистые», «Комбинация», «Последний богатырь».

Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн — новая икона современной молодежи. Актер добился признания благодаря привлекательной внешности и настоящему таланту. 22-летний актер сыграл главную роль в фильме «Анора», награжденном «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале. Марк также снимался в российских картинах «Сто лет тому вперед», «Монастырь», «Праведник» и других.

Егор Крид

Егор Крид, уже искавший свою любовь в шоу «Холостяк», до сих пор так и не встретил ту единственную, которой можно предложить руку и сердце. 25 июня певцу исполнилось 30 лет, и он признался, что раньше мечтал в этом возрасте уже водить своего ребенка в школу. Но пока артист активно участвует в съемках музыкальных программ и организует концерты, отложив личную жизнь.

Тимати

Тимати имеет двух детей от гражданских жен. В отношениях с Аленой Шишковой у него родилась дочь Алиса, а позже на свет появился сын Ратмир от Анастасии Решетовой. После завершения этих отношений рэпера неоднократно замечали с новыми девушками, но жениться он по-прежнему не планирует.

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