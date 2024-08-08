Звездные мужчины, которые до сих пор остаются завидными холостяками

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
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Updated Сегодня, 18:19
Как сообщает newia.ru, в данную подборку попали пять звездных холостяков, которые пока свободны и находятся в поисках любви.
Основатель Telegram Павел Дуров недавно вызвал ажиотаж среди клиенток клиник искусственного оплодотворения, рассказав о своем опыте донорства спермы. Он признался, что у него есть более 100 биологических детей. Кроме того, сейчас начали распространяться слухи о трех внебрачных детях миллиардера, так как Ирина Болгар опубликовала фотографии с отпрысками и призналась в своих отношениях с Дуровым в прошлом.
В прошлом году актер Никита Кологривый разошелся со своей супругой Александриной Питиримовой. Брак артиста распался из-за его высокой загруженности на работе и невозможности ежедневно видеть дочь Есению. Сейчас Никита старается как можно чаще навещать наследницу. За последнее время он появился в таких популярных кинокартинах, как «Чистые», «Комбинация», «Последний богатырь».
Марк Эйдельштейн — новая икона современной молодежи. Актер добился признания благодаря привлекательной внешности и настоящему таланту. 22-летний актер сыграл главную роль в фильме «Анора», награжденном «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале. Марк также снимался в российских картинах «Сто лет тому вперед», «Монастырь», «Праведник» и других.
Егор Крид, уже искавший свою любовь в шоу «Холостяк», до сих пор так и не встретил ту единственную, которой можно предложить руку и сердце. 25 июня певцу исполнилось 30 лет, и он признался, что раньше мечтал в этом возрасте уже водить своего ребенка в школу. Но пока артист активно участвует в съемках музыкальных программ и организует концерты, отложив личную жизнь.
Тимати имеет двух детей от гражданских жен. В отношениях с Аленой Шишковой у него родилась дочь Алиса, а позже на свет появился сын Ратмир от Анастасии Решетовой. После завершения этих отношений рэпера неоднократно замечали с новыми девушками, но жениться он по-прежнему не планирует.