Автодизайнер Селипанов создал самый мощный гиперкар

Уже 15 августа планируется продемонстрировать новый гиперкар, оснащенный двигателем V12 объемом 6,5 литра. Мощность гиперкара может превышать 1000 лошадиных сил. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды, а его максимальная скорость достигает 400 км/ч.