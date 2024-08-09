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Автодизайнер Селипанов создал самый мощный гиперкар

Автодизайнер Селипанов создал самый мощный гиперкар

9 августа 2024, 08:45
Фото: nilu27.com
Компания Nilu27, основанная известным российским автодизайнером Александром Селипановым, готовится представить на следующей неделе самый мощный негибридный гиперкар.

Как передает newkhakasiya.online, Селипанов, ранее работавший в Lamborghini и Bugatti, решил пойти своим путем и создал собственную компанию.

Уже 15 августа планируется продемонстрировать новый гиперкар, оснащенный двигателем V12 объемом 6,5 литра. Мощность гиперкара может превышать 1000 лошадиных сил. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды, а его максимальная скорость достигает 400 км/ч.

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