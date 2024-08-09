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Updated Сегодня, 09:35

Черные грибы заполонили новосибирские леса

Черные грибы заполонили новосибирские леса

9 августа 2024, 09:33
Фото: Анна Васильева / vk.com / «Грибная Академия»
Сибирячка нашла в Караканском бору необычные черные грибы, разбираемся, что это такое.

8 августа жительница Новосибирской области Анна Васильева отправилась в Караканский бор за лисичками и вороночником — необычным грибом черного цвета, его сибирячка приметила еще некоторое время назад. На этот раз увиденное ее удивило.

«Вороночник ковром в логу и по склонам, тысячи штук. В основном маленькие и средние. Я такого еще не видела!» — рассказала Анна в тематическом паблике.

Собирала грибы Анна несколько часов. Улов составил 27 литров вороночника рожковидного, 12 литров лисички, один белый гриб (был найден при сборе мусора), четыре подосиновика, пол-литра дождевиков.

Осуществляя «тихую охоту» важно не забывать, что грибников могут оштрафовать на миллион, если будут нарушены правила.

Вороночник рожковидный называют еще черной лисичкой. Формой похож на обычную лисичку, но только черный и с более насыщенным ароматом. Съедобен.

Фото: Анна Васильева / vk.com / «Грибная Академия»

В Караканском бору в изобилии сейчас растут разные виды грибов.

«Лисички очень разнокалиберные. Встречались поляны огромных переростков, и тут же по соседству кнопки лезут тоже полянками. Груздей сухих много, но даже не трогала, все поедены. Сыроежек тьма старых и молодые лезут. Дождевики, как белый виноград, рассыпаны кучками вдоль дорог».

В бору стала появляться брусника, скоро ее можно будет уже собирать.

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Если вы не знаете, что из них приготовить интересного — почитайте советы опытного грибника.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Грибы
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