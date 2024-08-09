Черные грибы заполонили новосибирские леса

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
8 августа жительница Новосибирской области Анна Васильева отправилась в Караканский бор за лисичками и вороночником — необычным грибом черного цвета, его сибирячка приметила еще некоторое время назад. На этот раз увиденное ее удивило.
«Вороночник ковром в логу и по склонам, тысячи штук. В основном маленькие и средние. Я такого еще не видела!» — рассказала Анна в тематическом паблике.
Собирала грибы Анна несколько часов. Улов составил 27 литров вороночника рожковидного, 12 литров лисички, один белый гриб (был найден при сборе мусора), четыре подосиновика, пол-литра дождевиков.
Осуществляя «тихую охоту» важно не забывать, что грибников могут оштрафовать на миллион, если будут нарушены правила.
Вороночник рожковидный называют еще черной лисичкой. Формой похож на обычную лисичку, но только черный и с более насыщенным ароматом. Съедобен.
В Караканском бору в изобилии сейчас растут разные виды грибов.
«Лисички очень разнокалиберные. Встречались поляны огромных переростков, и тут же по соседству кнопки лезут тоже полянками. Груздей сухих много, но даже не трогала, все поедены. Сыроежек тьма старых и молодые лезут. Дождевики, как белый виноград, рассыпаны кучками вдоль дорог».
В бору стала появляться брусника, скоро ее можно будет уже собирать.