Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Если вам мешают спать соседи, то отстоять свои права возможно. В России нет закона о тишине, а каждый регион сам решает и устанавливает время, когда запрещено наводить шуму.
Есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, обратитесь к полицейским или своему участковому. Они помогут урегулировать ваш вопрос. Во-вторых, если у вас совсем нет общего языка с соседями, то идите в суд.
Нарушителей тишины могут оштрафовать. Правда, не на такие большие суммы. Максимальный штраф по административному кодексу — 1000 рублей, передает телеканал Саратов 24.