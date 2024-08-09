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Если соседи шумят, идите в МВД

Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме

9 августа 2024, 08:40
Фото: 1MI
Если соседи шумят, идите в МВД

Что делать с шумными соседями, рассказали новосибирцам в Госдуме

Шумные компании часто мешают спать жителям многоквартирных домов, а что делать с такими соседями, рассказали в Госдуме.

Если вам мешают спать соседи, то отстоять свои права возможно. В России нет закона о тишине, а каждый регион сам решает и устанавливает время, когда запрещено наводить шуму.

Есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, обратитесь к полицейским или своему участковому. Они помогут урегулировать ваш вопрос. Во-вторых, если у вас совсем нет общего языка с соседями, то идите в суд.

Нарушителей тишины могут оштрафовать. Правда, не на такие большие суммы. Максимальный штраф по административному кодексу — 1000 рублей, передает телеканал Саратов 24.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Полиция
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