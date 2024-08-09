Два нелегальных кафе закрыли на новосибирском Хилке

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Таким образом ведомство отреагировало на публикации в прессе о возможных нарушениях в кафе в Ленинском районе. В рейде участвовали сотрудники СК, полиции, МЧС, Роспотребнадзора.
Сейчас идет проверка, на этот период работать заведения общепита не могут. Во время проверки специалисты проведут оценку соблюдения миграционных требований, правил пожарной безопасности, санитарных норм и состояния газового оборудования.