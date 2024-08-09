atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Два нелегальных кафе закрыли на новосибирском Хилке

Два нелегальных кафе закрыли на новосибирском Хилке

9 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI
В Хилокском микрорайоне временно закрыли два кафе восточной кухни, рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Таким образом ведомство отреагировало на публикации в прессе о возможных нарушениях в кафе в Ленинском районе. В рейде участвовали сотрудники СК, полиции, МЧС, Роспотребнадзора.

Сейчас идет проверка, на этот период работать заведения общепита не могут. Во время проверки специалисты проведут оценку соблюдения миграционных требований, правил пожарной безопасности, санитарных норм и состояния газового оборудования.

Видео: СУ СК по Новосибирской области

Ранее силовики искали незаконных мигрантов в кафе Бердска, причем успешно.

Читайте также:
Увольняется глава департамента соцполитики мэрии НовосибирскаПочему новосибирцы сбегают из региона, выяснили аналитикиДва трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Мигранты
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Сегодня, 07:14
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 05:02
Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23