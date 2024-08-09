atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа, 12:51

Published 9 августа, 12:51

Modified 9 августа, 12:53

Updated 9 августа, 12:53

Два новых отеля для туристов появятся в Новосибирской области

9 августа 2024, 12:51
В 2025 году в Маслянинском районе Новосибирской области откроются два модульных отеля для туристов, следует из сообщения правительства Новосибирской области.

В Маслянинском районе Новосибирской области в 2025 году распахнут двери два новых отеля для туристов. Туристическая инфраструктура в районе активно развивается, к 2030 году там планируют принимать около 85 туристов в год: благо там есть, что показать гостям.

Сейчас в Маслянинском районе делают ставку на интерес к спортивно-оздоровительному, историко-познавательному и семейному виду путешествий. Туристам предлагают сплавиться по Берди и Суенге или посетить храмы в старинных селах. Детям особо интересна поездка в село Егорьевское, где работает музей золотодобычи.

В настоящее время в районе идет работа над созданием экотропы «Суенга. Легенды и были древней земли» на месте слияния рек Бердь и Суенга.

Уже в нынешнем сезоне начнет работать модульный отель «Форест Кэмп», расположенный на склоне леса у реки Изырак около села Чупино. Туристам будут предложен отдых в домиках с футуристическим дизайном, русская баня и рыбалка. Смогут там остановиться и автотуристы с палатками.

А через год в Маслянинском районе возле Салаирского кряжа откроется круглогодичный эко-отель с терренкуром, местами для занятий йогой и катком, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Стоит ли ехать в Китай в 2024 году: честные отзывы и правила въезда
Узнать подробнее
Читайте также:
Составлен рейтинг самых популярных городов у тиктокеров-путешественниковЭтим летом Таиланд посетит рекордное число туристов из РоссииСтоит ли ехать в Крым в 2024–2025 году: плюсы и минусы
#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Отели#Маслянинский район#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика