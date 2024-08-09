Два новых отеля для туристов появятся в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Маслянинском районе Новосибирской области в 2025 году распахнут двери два новых отеля для туристов. Туристическая инфраструктура в районе активно развивается, к 2030 году там планируют принимать около 85 туристов в год: благо там есть, что показать гостям.
Сейчас в Маслянинском районе делают ставку на интерес к спортивно-оздоровительному, историко-познавательному и семейному виду путешествий. Туристам предлагают сплавиться по Берди и Суенге или посетить храмы в старинных селах. Детям особо интересна поездка в село Егорьевское, где работает музей золотодобычи.
В настоящее время в районе идет работа над созданием экотропы «Суенга. Легенды и были древней земли» на месте слияния рек Бердь и Суенга.
Уже в нынешнем сезоне начнет работать модульный отель «Форест Кэмп», расположенный на склоне леса у реки Изырак около села Чупино. Туристам будут предложен отдых в домиках с футуристическим дизайном, русская баня и рыбалка. Смогут там остановиться и автотуристы с палатками.
А через год в Маслянинском районе возле Салаирского кряжа откроется круглогодичный эко-отель с терренкуром, местами для занятий йогой и катком, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.