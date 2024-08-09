Два самолета S7 вынуждены были прервать взлет в Новосибирске

По сообщению телеграм-канала AVIAINCIDENT, экипаж самолета Embraer 170 во время взлета в 2.35 по местному времени доложил диспетчеру о неполадках с электрикой. Рейс в Улан-Удэ пришлось прервать и самолет был отправлен на стоянку для проверки.