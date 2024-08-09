Два самолета S7 вынуждены были прервать взлет в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Новосибирском аэропорту Толмачево прервавший взлет по техническим причинам пассажирский самолет авиакомпании S7 помешал приземлиться второму самолету той же компании. Авиаинцидент случился в ночь на 9 августа.
По сообщению телеграм-канала AVIAINCIDENT, экипаж самолета Embraer 170 во время взлета в 2.35 по местному времени доложил диспетчеру о неполадках с электрикой. Рейс в Улан-Удэ пришлось прервать и самолет был отправлен на стоянку для проверки.
В это же время в Толмачево готовился сесть еще один самолет S7, прилетевший из Сочи. Чтобы успеть проверить взлетно-посадочную полосу после неудавшегося взлета, командиру Boeing 737-800 было приказано уйти на второй круг.