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Два самолета S7 вынуждены были прервать взлет в Новосибирске

Два самолета S7 вынуждены были прервать взлет в Новосибирске

9 августа 2024, 11:49
Фото: atas.info
В новосибирском аэропорту Толмачево прервавший взлет по технической причине самолет помешал приземлиться еще одному лайнеру.

В Новосибирском аэропорту Толмачево прервавший взлет по техническим причинам пассажирский самолет авиакомпании S7 помешал приземлиться второму самолету той же компании. Авиаинцидент случился в ночь на 9 августа.

По сообщению телеграм-канала AVIAINCIDENT, экипаж самолета Embraer 170 во время взлета в 2.35 по местному времени доложил диспетчеру о неполадках с электрикой. Рейс в Улан-Удэ пришлось прервать и самолет был отправлен на стоянку для проверки.

В это же время в Толмачево готовился сесть еще один самолет S7, прилетевший из Сочи. Чтобы успеть проверить взлетно-посадочную полосу после неудавшегося взлета, командиру Boeing 737-800 было приказано уйти на второй круг.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Аэропорт Толмачево#Авиаинцидент#Embreaer 170#Boeing 737-800#Прерывание взлета#Технические причины
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