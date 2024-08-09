Гриб в виде фаллоса нашла женщина в лесу— можно ли его использовать

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В комментариях грибники предположили, что это веселка. Подозрения любителей подтвердил биолог Ринат Султанов. Специалист помог идентифицировать найденный гриб и рассказал о его свойствах.
«Это веселка обыкновенная — ценный лекарственный гриб. Собирается на стадии яйца. В таком виде можно есть в сыром виде, добавлять в салаты, а также использовать как косметическое средство», — ответил биолог корреспонденту Atas.info.
Весёлка обыкновенная, он же фаллюс нескромный, он же сморчок вонючий — съедобный гриб. Но после полного прорастания есть его не стоит.
Перед походом за грибами почитайте про законы, которые вы можете нарушить при сборе.