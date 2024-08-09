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Гриб в виде фаллоса нашла женщина в Новосибирске — можно ли его использовать

Гриб в виде фаллоса нашла женщина в лесу— можно ли его использовать

9 августа 2024, 10:00
Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024 / vk.com

Гриб в виде фаллоса нашла женщина в Новосибирске — можно ли его использовать

Жительница Новосибирской области нашла гриб и не смогла его опознать, за помощью она обратилась к коллегам в тематическом паблике.

В комментариях грибники предположили, что это веселка. Подозрения любителей подтвердил биолог Ринат Султанов. Специалист помог идентифицировать найденный гриб и рассказал о его свойствах.

«Это веселка обыкновенная — ценный лекарственный гриб. Собирается на стадии яйца. В таком виде можно есть в сыром виде, добавлять в салаты, а также использовать как косметическое средство», — ответил биолог корреспонденту Atas.info.
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Весёлка обыкновенная, он же фаллюс нескромный, он же сморчок вонючий — съедобный гриб. Но после полного прорастания есть его не стоит.

Перед походом за грибами почитайте про законы, которые вы можете нарушить при сборе.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Грибы
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