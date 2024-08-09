Ислаев: Стратегические задачи стройкомплекса Югры будут решаться на благо населения

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На обсуждении поднимались темы расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, обновления коммунальной системы. После завершения дискуссии состоялось расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития», пишет muksun.fm.
Врио главы Югры обратил внимание, что ведущей задачей среди реализующихся инициатив комплексного развития территорий (КРТ) будет являться переселение местного населения из ветхого и аварийного жилья. На втором и третьем местах по значимости идут возможность вдохнуть новую жизнь в старые территории и экономическая выгода для застройщиков. Присутствующие на мероприятии бизнесмены в ответ заявили, что для ускорения ввода жилья в эксплуатацию требуется упростить решение технических вопросов с повторным прохождением госэкспертизы.
Вице-губернатор Югры Азат Ислаев в своей речи подчеркнул, что округ уделяет массу внимания модернизации дорожной инфраструктуры. Эти меры привели к тому, что Югра находится на верхних строчках рейтинга качественных дорог среди прочих регионов.
В 2024 году планируется направить на дорожные работы в общей сложности свыше 33,4 млрд рублей. Из них 8,1 млрд рублей передадут на содержание автодорог регионального значения, 3,8 млрд рублей — на их монтаж, реконструкцию и ремонт, и приблизительно столько же средств направят на благоустройство автодорог местного значения.
«Человек — главный капитал нашей страны»
Выступая на расширенном совещании, Кухарук подчеркнул, что в поездках по муниципалитетам много времени уделяет деловому общению со строителями. А вице-губернатор Югры Азат Ислаев перечислил текущие успехи и задачи, которые в будущем должен решить строительный блок. На данный момент в отрасли трудятся порядка 90 тысяч человек.
Азат Ислаев считает, что сейчас создание передовой инфраструктуры в целях улучшения качества жизни югорчан выступает основной стратегической задачей стройкомплекса Югры.
Спикер югорской думы Борис Хохряков напомнил, что в партийную программу «Карта развития Югры» внесено 783 социально значимых проекта, из которых около 40% относятся к строительству. Среди важнейших инициатив стоит упомянуть постройку Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, запуск в работу научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. Депутат отдельно перечислил и пожелания местного населения — возведение стационара на 120 койко-мест в Урае, досрочное завершение школы на 1 725 мест в микрорайоне Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и обустройство газораспределительной станции в поселке Зеленоборск Советского района.