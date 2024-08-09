atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Ислаев: Стратегические задачи стройкомплекса Югры будут решаться на благо населения

Ислаев: Стратегические задачи стройкомплекса Югры будут решаться на благо населения

9 августа 2024, 11:02
Фото: Центр социальных медиа Югры
В Ханты-Мансийске в рамках подготовки к Дню строителя прошел открытый диалог, на котором региональные власти обсудили вопросы о развитии строительной отрасли с главами профильных компаний. В диалог включились временно исполняющий обязанности главы Югры Руслан Кухарук и вице-губернатор Азат Ислаев.

На обсуждении поднимались темы расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, обновления коммунальной системы. После завершения дискуссии состоялось расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития», пишет muksun.fm.

Врио главы Югры обратил внимание, что ведущей задачей среди реализующихся инициатив комплексного развития территорий (КРТ) будет являться переселение местного населения из ветхого и аварийного жилья. На втором и третьем местах по значимости идут возможность вдохнуть новую жизнь в старые территории и экономическая выгода для застройщиков. Присутствующие на мероприятии бизнесмены в ответ заявили, что для ускорения ввода жилья в эксплуатацию требуется упростить решение технических вопросов с повторным прохождением госэкспертизы.

Вице-губернатор Югры Азат Ислаев в своей речи подчеркнул, что округ уделяет массу внимания модернизации дорожной инфраструктуры. Эти меры привели к тому, что Югра находится на верхних строчках рейтинга качественных дорог среди прочих регионов.

В 2024 году планируется направить на дорожные работы в общей сложности свыше 33,4 млрд рублей. Из них 8,1 млрд рублей передадут на содержание автодорог регионального значения, 3,8 млрд рублей — на их монтаж, реконструкцию и ремонт, и приблизительно столько же средств направят на благоустройство автодорог местного значения.

«Человек — главный капитал нашей страны»

Выступая на расширенном совещании, Кухарук подчеркнул, что в поездках по муниципалитетам много времени уделяет деловому общению со строителями. А вице-губернатор Югры Азат Ислаев перечислил текущие успехи и задачи, которые в будущем должен решить строительный блок. На данный момент в отрасли трудятся порядка 90 тысяч человек.

Азат Ислаев считает, что сейчас создание передовой инфраструктуры в целях улучшения качества жизни югорчан выступает основной стратегической задачей стройкомплекса Югры.

Спикер югорской думы Борис Хохряков напомнил, что в партийную программу «Карта развития Югры» внесено 783 социально значимых проекта, из которых около 40% относятся к строительству. Среди важнейших инициатив стоит упомянуть постройку Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, запуск в работу научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. Депутат отдельно перечислил и пожелания местного населения — возведение стационара на 120 койко-мест в Урае, досрочное завершение школы на 1 725 мест в микрорайоне Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и обустройство газораспределительной станции в поселке Зеленоборск Советского района.

Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Сегодня, 07:14
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 05:02
Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23