Ислаев: Стратегические задачи стройкомплекса Югры будут решаться на благо населения

Врио главы Югры обратил внимание, что ведущей задачей среди реализующихся инициатив комплексного развития территорий (КРТ) будет являться переселение местного населения из ветхого и аварийного жилья. На втором и третьем местах по значимости идут возможность вдохнуть новую жизнь в старые территории и экономическая выгода для застройщиков. Присутствующие на мероприятии бизнесмены в ответ заявили, что для ускорения ввода жилья в эксплуатацию требуется упростить решение технических вопросов с повторным прохождением госэкспертизы.