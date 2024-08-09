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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Кучугуры на Азовском море: отличная альтернатива прочим курортам Краснодарского края

9 августа 2024, 18:28
Опытные туристы не исключают, что скоро востребованным курортом станут Кучугуры на Азовском море. Сейчас здесь отдыхает не так много россиян, но любители дикой природы, тишины и спокойствия давно оценили это живописное место.

Как сообщает newia.ru, жемчужина Кучугур — побережье. Песчаные пляжи, чистая и теплая морская вода, аромат степных трав — идеальная картина для созидательного отдыха.

В последнее время в Кучугурах появляется все больше объектов туристической инфраструктуры. Открываются кафе и рестораны, строятся гостевые дома, принимают посетителей новые сетевые магазины. Возможно, скоро поток россиян, ежегодно съезжающихся в Анапу, направится сюда, на Азовское море.

Второе преимущество Кучугур — чистая морская вода. Несмотря на некоторую муть, которая может образовываться из-за поднимаемого со дна песка, в воде Азовского моря практически невозможно подхватить ротавирусную инфекцию, в отличие от черноморских курортов Краснодарского края.

Благодаря тому, что Азовское море — мелководное, оно быстро прогревается за летний сезон и хранит тепло, необходимое для приятного купания, почти до середины осени.

Дорогих отелей в Кучугурах туристы найти не смогут. Зато в частном секторе съем жилья будет стоить 600–800 рублей в сутки, а в гостевых домах и на базах отдыха можно отдохнуть за 2500–3000 рублей в сутки.

Так же дешево здесь можно питаться в кафе и столовых, а выращенные местными фермерами без какой-либо химии овощи и фрукты будут стоить бюджетнее магазинных.

Однако некоторым отдыхающим, например, молодежи, может не понравиться полное отсутствие развлечений и пляжной инфраструктуры. А семьи с детьми наверняка оценят немноголюдные пляжи, чистое и теплое море, пологий заход в воду и доступные цены.

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