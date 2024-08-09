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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

9 августа 2024, 11:11
Фото: atas.info
На предстоящих выходных новосибирцев и гостей города ждут на мотосоревнованиях, фестивале кофе и блюзовом фестивале.

В городе на Оби спала жара, и установившаяся комфортная погода так манит к вечерним прогулкам с посещением интересных мероприятий в выходные дни.

Blues Fest

10 и 11 августа «JAM Jazz and meet» проводит уже четвертый по счету блюзовый фестиваль. В программе — выступления музыкантов из Барнаула, Омска, Екатеринбурга и Томска. Специальные гости — группа Blues Doctors.

Стоимость: от 500 рублей

Сальса и бачата

А 10 августа любителей зажигательных танцев ждут на Михайловской набережной. В 18 часов там начнутся выступления танцоров-профессионалов, а затем на импровизированный танцпол пригласят всех желающих!

Стоимость: бесплатно

Сибирский фестиваль кофе

Всех, кто не мыслит себя без хотя бы одной чашки кофе в день, 10 и 11 августа ждут на Сибирском фестивале кофе. Событме пройдет в Рестохолле Универсама.

По итогам фестиваля будет выбран лучший баристаЮ который и отправится на Dalla Corte Cup в Москву, чтобы достойно представить Сибирский федеральный округ.

Стоимость: бесплатно

Солнце. Море. Барды

В парке культуры и отдыха «У моря Обского» 11 августа — фестиваль бардовской песни. Организаторы предлагают зрителям взять с собой пледы, еду и напитки, чтобы провести уютный вечер на берегу Обского моря вместе с мастерами самодеятельной песни. Начало — в 16 часов.

Стоимость: бесплатно

Джазовый теплоход

10 августа от бердского причала в 17.30 отплывет джазовый теплоход, на котором выступит Daniel Meister из Венгрии. Гостей музыкального праздника ждут в нарядных костюмах, на теплоходе будет работать бар. Вход гостям младше 21 года запрещен.

Стоимость: от четырех тысяч рублей

Цирк открывает двери

10 августа в Заельцовском парке — яркое цирковое шоу. В программе — самые лучшие номера цирковой классики, и, конечно же, клоуны. Начало — в 15 часов.

Стоимость: бесплатно

Укулеле Summer Day

Фестиваль укулеле начнется 10 августа в 17 часов в арт-кафе «Кокос» на Обском море (Бердское шоссе, 302/3) заплывом на сапах, игрой в бадминтон и фрисби. После разогрева организаторы пригласят вас на турнир по пляжному волейболу.

Виртуозы укулеле появятся на сцене в 19.30 — прозвучат авторские композиции и версии популярных хитов. Затем — фаер-шоу.

Стоимость: бесплатно

Мотоджимхана

10 августа в Академгородке стартует второй этап чемпионата Новосибирска по мотоджимхане. Под этим загадочным словом скрываются состязания на умение маневрировать на мотоцикле среди искусственных препятствий. Зрелищные заезды начнутся в 12 часов на площадке на улице Кутателадзе, 4г.

Стоимость: бесплатно

Кино на траве

В Нарымском сквере 10 августа в 20.30 — очередной кинопоказ проекта «Кино на траве». Зрителей приглашают посмотреть кинокартину «Звезды мне укажут путь». Помио фильма, гостей ждут лекции, беседы и активные игры.

Стоимость: бесплатно

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#Юрий Фомиченко#Общество#Туризм#Путешествия#КЦ
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