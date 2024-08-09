atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Новосибирская область может стать лидером в туризме

Лидером по созданию туристических объектов может стать Новосибирская область

9 августа 2024, 06:34
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирская область может стать лидером в туризме
В Новосибирской области специально созданный оперативный штаб выявил более 8,5 гектаров земли, удобных для создания туристических объектов, следует из сообщения правительства региона.

Более 8,5 тысяч гектаров земель, пригодных для создания на них интересных для туристов объектов выявил специально образованный в Новосибирской области оперативный штаб. В регионе еще с конца 2022 года идет реализация проекта «Земля для туризма».

В реестр на сегодняшний день попали заповедники, архитектурные памятники и подобные объекты, а также близлежащие территории. Всего таких участков в Новосибирской области обнаружено 24. Кроме того, выявлено 62 «объекта туристического интереса» — это самый лучший показатель по России.

«Чкаловские дачи»: как забытый вид городского отдыха развивают в Новосибирске
Узнать подробнее

По мнению главы министерства экономического развития региона Льва Решетникова, для развития индустрии туризма у Новосибирской области есть все — реки, озера, в том числе и с соленой водой, степные зоны и заповедная тайга.

В сферу будущих интересов туристического бизнеса могут попасть озера и водопады, природные парки, памятники природы и места, пригодные для катания на горных лыжах. Осталось лишь отыскать инвесторов, готовых вложить средства в создание отелей, кафе и прочей инфраструктуры для туристов.

Всю информацию о таких участках уже разместили на Публичной кадастровой карте, там же можно и подать заявку, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Топ-3 самых популярных морских курортов России на бархатный сезон
Узнать подробнее
Читайте также:
Этим летом Таиланд посетит рекордное число туристов из РоссииПосмотреть на вагон перед поездкой теперь могут пассажиры РЖДСоставлен рейтинг самых популярных городов у тиктокеров-путешественников
#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Сегодня, 07:14
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 05:02
Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23