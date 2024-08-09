Лидером по созданию туристических объектов может стать Новосибирская область

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Более 8,5 тысяч гектаров земель, пригодных для создания на них интересных для туристов объектов выявил специально образованный в Новосибирской области оперативный штаб. В регионе еще с конца 2022 года идет реализация проекта «Земля для туризма».
В реестр на сегодняшний день попали заповедники, архитектурные памятники и подобные объекты, а также близлежащие территории. Всего таких участков в Новосибирской области обнаружено 24. Кроме того, выявлено 62 «объекта туристического интереса» — это самый лучший показатель по России.
По мнению главы министерства экономического развития региона Льва Решетникова, для развития индустрии туризма у Новосибирской области есть все — реки, озера, в том числе и с соленой водой, степные зоны и заповедная тайга.
В сферу будущих интересов туристического бизнеса могут попасть озера и водопады, природные парки, памятники природы и места, пригодные для катания на горных лыжах. Осталось лишь отыскать инвесторов, готовых вложить средства в создание отелей, кафе и прочей инфраструктуры для туристов.
Всю информацию о таких участках уже разместили на Публичной кадастровой карте, там же можно и подать заявку, рассказали в пресс-службе регионального правительства.