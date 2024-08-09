Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Непогода накроет регион на выходных, 10 и 11 августа. Ожидаются очень сильный ливень, грозы, град. Также порывы ветра могут быть весьма сильными.
В такое время важно придерживаться рекомендаций. Необходимо быть более внимательными, не стоять у слабо закрепленных конструкций, которые могут в любой момент упасть (например, у рекламных щитов или проводов). Лучше всего не парковать свои машины у деревьев.
Синоптики ранее предсказывали дождевой циклон. Он будет в середине следующей недели. Ливни накроют всю Сибирь.