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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Дождливо будет в Новосибирске

Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные

9 августа 2024, 10:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождливо будет в Новосибирске
В Новосибирской области ожидается ухудшение погоды, сообщили в МЧС.

Непогода накроет регион на выходных, 10 и 11 августа. Ожидаются очень сильный ливень, грозы, град. Также порывы ветра могут быть весьма сильными.

В такое время важно придерживаться рекомендаций. Необходимо быть более внимательными, не стоять у слабо закрепленных конструкций, которые могут в любой момент упасть (например, у рекламных щитов или проводов). Лучше всего не парковать свои машины у деревьев.

Синоптики ранее предсказывали дождевой циклон. Он будет в середине следующей недели. Ливни накроют всю Сибирь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Дождь
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