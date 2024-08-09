Мигрант разыграл спектакль с инфарктом в новосибирском военкомате

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Военные проверяли общежитие на улице Хилокской. Там проживали мигранты, в том числе нелегальные. Условия у них были еще те: полная антисанитария, грязь, куча насекомых. Спали они по 8 человек в комнате.
Всего было проверено 47 мигрантов. Из них 12 отправили в военкомат, чтобы поставить на учет. Один из мужчин решил показать свои актерские способности. Он инсценировал инфаркт. Однако шутника быстро разоблачили, пишет VN.ru.
Также ранее рейд проводился в местном клубе. Среди более чем 40 мигрантов, 16 доставили в военкомат. Там таких актеров уже не было. Вот только одного человека пришлось буквально вынимать из туалета, потому что он там закрылся от правоохранителей.