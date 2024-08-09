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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

В военкомате якобы стало плохо мигранту

Мигрант разыграл спектакль с инфарктом в новосибирском военкомате

9 августа 2024, 09:48
Фото: atas.info
В военкомате якобы стало плохо мигранту
Инфаркт инсценировал мигрант в военкомате Новосибирска во время рейда военного отдела СКР.

Военные проверяли общежитие на улице Хилокской. Там проживали мигранты, в том числе нелегальные. Условия у них были еще те: полная антисанитария, грязь, куча насекомых. Спали они по 8 человек в комнате.

Всего было проверено 47 мигрантов. Из них 12 отправили в военкомат, чтобы поставить на учет. Один из мужчин решил показать свои актерские способности. Он инсценировал инфаркт. Однако шутника быстро разоблачили, пишет VN.ru.

Также ранее рейд проводился в местном клубе. Среди более чем 40 мигрантов, 16 доставили в военкомат. Там таких актеров уже не было. Вот только одного человека пришлось буквально вынимать из туалета, потому что он там закрылся от правоохранителей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Военкомат#Актер
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