Модель из Новосибирска показала видео с кастинга на роль девушки Бонда

Новосибирская модель поделилась видеокадрами своей подготовки к кастингу на роль подружки агента 007. На видео, снятом в 2019 году, девушка участвует в сценах драк. По ее словам, реальных ударов не было, но с ее стороны партнеры несколько раз получали серьезные тумаки.