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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Елена активно ведет свой телеграм-канал

Модель из Новосибирска показала видео с кастинга на роль девушки Бонда

9 августа 2024, 11:03
Фото: t.me/lenaperminova_official
Елена активно ведет свой телеграм-канал
Елена Перминова могла получить роль в одной из серий знаменитой бондианы.

Новосибирская модель поделилась видеокадрами своей подготовки к кастингу на роль подружки агента 007. На видео, снятом в 2019 году, девушка участвует в сценах драк. По ее словам, реальных ударов не было, но с ее стороны партнеры несколько раз получали серьезные тумаки.

В ролике модель практически без макияжа

Подготовка к кастингу длилась три месяца, инициатива исходила от директора фильма. Но затем его сняли, вместо него пришел другой человек с иным видением героев картины. И на пробы Перминову уже не позвали.

О какой части саги о Джеймсе Бонде идет речь, девушка не уточняет.

Елена Перминова — жена миллиардера Александра Лебедева, у нее четверо детей. Известна фотосессиями для журнала Playboy.

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