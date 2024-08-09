Модель из Новосибирска показала видео с кастинга на роль девушки Бонда

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Новосибирская модель поделилась видеокадрами своей подготовки к кастингу на роль подружки агента 007. На видео, снятом в 2019 году, девушка участвует в сценах драк. По ее словам, реальных ударов не было, но с ее стороны партнеры несколько раз получали серьезные тумаки.
Подготовка к кастингу длилась три месяца, инициатива исходила от директора фильма. Но затем его сняли, вместо него пришел другой человек с иным видением героев картины. И на пробы Перминову уже не позвали.
О какой части саги о Джеймсе Бонде идет речь, девушка не уточняет.
Елена Перминова — жена миллиардера Александра Лебедева, у нее четверо детей. Известна фотосессиями для журнала Playboy.