Мощнейшая магнитная буря накроет регион — она заставит страдать новосибирцев

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
По данным ru-meteo, магнитные бури начнут усиливаться с вечера 9 августа. Самый пик придется на 00 часов 10 августа. Мощность бури оценивают на 6 баллов из 10 возможных. К 9 утра ее сила снизится до 5 баллов, а к 15 часам до 4.
В воскресенье, 11 августа буря снова увеличит свою мощность до 6 баллов. Это продлится с 3 часов ночи до 9 утра. На следующий день, 12 августа, обстановка станет спокойнее — до 2 баллов.
Сайт gismeteo дает аналогичный прогноз геомагнитных возмущений. Бури до 6 баллов продержатся два дня с 1 часа ночи до 16 часов. В этот период у людей может болеть голова, обостряться болезни и появляться депрессия.
Из-за магнитных бурь в Новосибирске иногда возникает северное сияние. Небо становится полностью розовым.