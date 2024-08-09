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Published Сегодня, 05:47

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Буря будет сильной

Мощнейшая магнитная буря накроет регион — она заставит страдать новосибирцев

9 августа 2024, 05:47
Фото: 1MI
Буря будет сильной

Мощнейшая магнитная буря накроет Новосибирск 10 и 11 августа

Мощные магнитные бури предрекли в Новосибирске, о чем говорят данные специализированных сайтов.

По данным ru-meteo, магнитные бури начнут усиливаться с вечера 9 августа. Самый пик придется на 00 часов 10 августа. Мощность бури оценивают на 6 баллов из 10 возможных. К 9 утра ее сила снизится до 5 баллов, а к 15 часам до 4.

В воскресенье, 11 августа буря снова увеличит свою мощность до 6 баллов. Это продлится с 3 часов ночи до 9 утра. На следующий день, 12 августа, обстановка станет спокойнее — до 2 баллов.

Сайт gismeteo дает аналогичный прогноз геомагнитных возмущений. Бури до 6 баллов продержатся два дня с 1 часа ночи до 16 часов. В этот период у людей может болеть голова, обостряться болезни и появляться депрессия.

Из-за магнитных бурь в Новосибирске иногда возникает северное сияние. Небо становится полностью розовым.

Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Метеозависимые
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