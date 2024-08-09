Мощнейшая магнитная буря накроет регион — она заставит страдать новосибирцев

По данным ru-meteo, магнитные бури начнут усиливаться с вечера 9 августа. Самый пик придется на 00 часов 10 августа. Мощность бури оценивают на 6 баллов из 10 возможных. К 9 утра ее сила снизится до 5 баллов, а к 15 часам до 4.