Новосибирец жалуется Бастрыкину: виновники сноса стелы памяти ВОВ не наказаны

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Гражданский активист Евгений Белокриницкий, добившийся возбуждения уголовного дела из-за исчезновения стелы памяти участников Великой Отечественной войны с главной улицы Новосибирска, вновь вынужден обращаться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
В тексте письма (есть в распоряжении редакции) сибиряк обращает внимание на то, что дело, первоначально возбужденное по статье Уголовного кодекса «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества» после переквалифицировали на более легкую статью «Халатность».
Обвинение было предъявлено только Сергею Канунникову, который занимал на тот момент должность главы Центрального округа. В итоге чиновника оправдали. Однако он в принципе не мог иметь отношения к демонтажу памятного знака у ТРЦ «Ройал Парк».
«Лица, выполнявшие демонтаж памятника, не имеют никакого отношения, подчинения главе администрации Центрального округа. Они действовали по договоренности со строительной организацией, осуществляющей строительство апарт-отеля бизнес-класса Gagarin City», — говорится в обращении Белокриницкого на имя Бастрыкина.
Активист считает, что сотрудники регионального управления Следкома сознательно не стали тщательно расследовать это скандальное дело, чтобы не всплыли настоящие заказчики и исполнители демонтажа памятника.
Кроме того, Белокриницкий обращает внимание главы российского Следственного комитета и на тот факт, что местные следователи не дали оценки действиям сотрудников мэрии, неправильно определивших статус сооружения как элемент монументально-декоративного оформления города, что позволило уничтожить зеленую зону на охранной территории памятника.
Неоднократные обращения к следователям в Новосибирске результата не дали, более того, в итоге неравнодушный горожанин получил ответ за подписью заместителя руководителя СУ СК России по Новосибирской области, где сказано: «переписка с Вами в части вышеуказанных доводов будет прекращена».
«Упорное нежелание СУ СК рассматривать обращение по существу, предоставить ответы на поставленные в содержании обращения вопросы, ничем, кроме коррупции, я объяснить не могу. Понимая, что обращения по поставленным вопросам невозможно рассмотреть в виду заинтересованности региональных сотрудников в данном преступлении, я настойчиво пытаюсь перевести уровень рассмотрения данного вопроса в центральный аппарат СК РФ», — прокомментировал Atas.Info Евгений Белокриницкий свое новое обращение к Александру Бастрыкину.
После громкого скандала стелу вернули на место и отреставрировали. Сейчас она вплотную примыкает к забору, который отгораживает стройплощадку 30-этажной башни с крохотными студиями вместо полноценных квартир. Стройка уже испортила жизнь жителям соседних домов.
Вмешательство центрального аппарата Следственного комитета помогло сохранить и отреставрировать стелу памяти воинов 85-й Ленинградско-Павловской дивизии в бывшем военном городке № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. Монумент находился в очень плохом состоянии, Минобороны от него отказалось и в итоге он оказался попросту брошенным. Только благодаря неравнодушным горожанам, которые донесли эту информацию до Александра Бастрыкина, мэрия приняла памятник на свой баланс и он была отреставрирована.
Зачастую только личное вмешательство Александра Бастрыкина способно сдвинуть с места решение проблем, на которую закрывают глаза местные власти — от засилья мигрантов до сноса деревьев и затопленных подвалов. В конце прошлого года он обрушился с критикой на своих подчиненных из новосибирского регионального управления. В ходе общероссийского селекторного совещания Бастрыкин возмутился тем, что в регионе очень много отказов в возбуждении уголовных дел. Значительная этих отказов после анализа московскими следователями признается необоснованными.