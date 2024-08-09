Новосибирец жалуется Бастрыкину: виновники сноса стелы памяти ВОВ не наказаны

Зачастую только личное вмешательство Александра Бастрыкина способно сдвинуть с места решение проблем, на которую закрывают глаза местные власти — от засилья мигрантов до сноса деревьев и затопленных подвалов. В конце прошлого года он обрушился с критикой на своих подчиненных из новосибирского регионального управления. В ходе общероссийского селекторного совещания Бастрыкин возмутился тем, что в регионе очень много отказов в возбуждении уголовных дел. Значительная этих отказов после анализа московскими следователями признается необоснованными.