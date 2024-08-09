Огромного девятикилограммового судака поймал рыбак из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
Рыбачил новосибирец 6 августа на Бердском заливе. На его удочку попался огромный судак. Рыба весила 9 килограмм. Такой вес имеют взрослые особи, к 14 лет.
Рыбак написал, что улов ему принес настоящий адреналин и эмоций. После сделанной фотографии, он отпустил рыбу обратно в воду. В комментариях новосибирцы хвалят сибиряка за удачную ловлю судака.
«Красавец. Достойный противник»;
«Класс! Спасибо, что отпустили!»;
«Не понимаю зачем такую отпускать, наоборот мелочь нужно отпускать, а стариков брать, так как они своих давят».
Напомним, ранее мы рассказали, куда поехать на рыбалку в Новосибирской области с самыми рыбными местами. Там сибиряки поймали большого и судака и щуку, а уловом поделились в соцсетях.