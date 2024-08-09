Пенсионеры из Новосибирска насмерть разбились в жутком ДТП на омской трассе

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
Все случилось на омской дороге 8 августа. Автомобилем Hyundai Creta управлял 63-летний мужчина. Он решил совершить обгон и не заметил большегруз. Его машина влетела в фуру.
После столкновения, легковушку отбросило в другую фуру. Травмы новосибирцев были не совместимы с жизнью. Водитель и его пожилая пассажирка погибли. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее мы назвали самые частые нарушения ПДД, которые совершают водители на новосибирских дорогах. В лидерах — нарушение скоростного режима.