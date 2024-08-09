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Published Сегодня, 02:07

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Updated Сегодня, 02:12

Люди погибли

Пенсионеры из Новосибирска насмерть разбились в жутком ДТП на омской трассе

9 августа 2024, 02:07
Фото: 1MI
Люди погибли
Пожилые люди из Новосибирска разбились в жутком ДТП, подробности сообщили в ГАИ.

Все случилось на омской дороге 8 августа. Автомобилем Hyundai Creta управлял 63-летний мужчина. Он решил совершить обгон и не заметил большегруз. Его машина влетела в фуру.

После столкновения, легковушку отбросило в другую фуру. Травмы новосибирцев были не совместимы с жизнью. Водитель и его пожилая пассажирка погибли. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее мы назвали самые частые нарушения ПДД, которые совершают водители на новосибирских дорогах. В лидерах — нарушение скоростного режима.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Гибель#Омск
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