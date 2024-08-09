Пешехода переехал новосибирский водитель на трассе — он скончался в больнице

Все случилось 8 августа в Новосибирском районе. По Краснояровскому шоссе ехал 61-летний водитель, который управлял автомобилем Skoda Octavia. В один момент он не заметил идущего пешехода. Мужчина переходил дорогу, где это было запрещено делать. Машина снесла сибиряка.