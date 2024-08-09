Пешехода переехал новосибирский водитель на трассе — он скончался в больнице

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
Все случилось 8 августа в Новосибирском районе. По Краснояровскому шоссе ехал 61-летний водитель, который управлял автомобилем Skoda Octavia. В один момент он не заметил идущего пешехода. Мужчина переходил дорогу, где это было запрещено делать. Машина снесла сибиряка.
Пострадавший получил различные травмы. Его доставили в больницу. В медицинском учреждении он скончался через несколько часов. В настоящий момент сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее на омской трассе насмерть разбились пенсионеры из Новосибирска. Они выехали на встречную полосу и столкнулись с фурой.