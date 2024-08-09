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Опора ЛЭП

По факту разрушения опоры ЛЭП под Новосибирском возбуждено уголовное дело

9 августа 2024, 06:31
Фото: 1MI
Опора ЛЭП
В Новосибирской области возбудили дело из-за уничтожения ЛЭП, в которую врезался грузовик, подробности дали в СКР.

Дело возбуждено по факту нарушения безопасности при работах, из-за которых был причинен значительный финансовый ущерб, но по неосторожности.

Речь идет о том, что 4 августа в Бердске свою работу выполнял водитель грузовика. Он сгружал большие плиты. В один момент погрузчик попал в опору ЛЭП. Она упала. Опору больше невозможно восстановить.

Из-за этой аварии тысячи человек оставались без света как в Бердске, так и в новосибирском Академгородке. Над восстановлением работы трудились много часов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Бердск#Электричество#Свет
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