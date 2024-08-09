По факту разрушения опоры ЛЭП под Новосибирском возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Дело возбуждено по факту нарушения безопасности при работах, из-за которых был причинен значительный финансовый ущерб, но по неосторожности.
Речь идет о том, что 4 августа в Бердске свою работу выполнял водитель грузовика. Он сгружал большие плиты. В один момент погрузчик попал в опору ЛЭП. Она упала. Опору больше невозможно восстановить.
Из-за этой аварии тысячи человек оставались без света как в Бердске, так и в новосибирском Академгородке. Над восстановлением работы трудились много часов.