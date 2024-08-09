Почему не стоить ездить на Черное море в августе — гневные отзывы туристов

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Черноморское побережье еще со времен Советского Союза было самым популярным местом отдыха у жителей страны. Сейчас, когда за границу по понятным причинам стало ездить сложнее, российские курорты вновь оказались в центре внимания отпускников. Нынешним летом на пляжах царил ажиотаж, но бывалые туристы ехать на Черное море в августе не советуют.
В последний летний месяц у отдыхающего высокая вероятность подхватить какую-либо инфекцию, например ротавирус, и провести остаток отдыха на больничной койке. Дело в том, что прибрежная вода к августу становится грязной, а отдыхающих — больше.
Кроме этого, на некоторых пляжах скапливается большое количество мусора, который издает весьма неприятный запах. Загорать рядом с пустыми бутылками и корками от арбуза довольно неприятно.
Анна, побывавшая в Анапе в конце июля и начале августа рассказала, что считает отпуск испорченным.
«В первую же неделю подхватили какую-то инфекцию: всех тошнило, температура и понос. За три дня отлежались, но отдохнуть так и не получилось. Очень много людей, пришел позже — места для пятерых не найти», — рассказала женщина Atas.Info.
Не понравились Анне и водоросли, которые иногда появлялись в морской воде.
Видимо, в преддверии окончания сезона в августе на Черноморском побережье дорожает буквально все.
«Мы снимали домик с двумя комнатами за восемь тысяч в сутки рядом с Пионерским проспектом. Но знакомые говорят, что это дешево. Что дорого — так это общепит. Нам обед на двоих взрослых и троих детей обходился не менее чем в три-три с половиной тысячи. К концу отдыха пришлось начать экономить. Развлечения для детей очень дорогие, а как им откажешь? У меня вообще сложилось впечатление, что местным лишь бы „урвать“, и мы для них — не сограждане, а источник дохода. Все стоит диких денег», — пожаловалась сибирячка.
У женщины сложилось впечатление, что некоторые россияне едут на море вовсе не ради отдыха.
«Ближе к вечеру на набережной шалман. Много пьяных, все орут, матерятся, не стесняясь своих детей. Двое из трех взрослых — с пивом, а полиции не видать. Много пива пьют и на пляже, с утра прямо начинают. Несколько раз видели пьяные драки вечером, но дебоширов успокаивали их же друзья. С детьми нам было очень некомфортно», — пожаловалась Анна.
Женщина заявила, что вряд ли они с семьей вновь решаться поехать на Черное море в пик сезона. Для следующего совместного отдыха они намерены выбрать более спокойное и комфортное место.