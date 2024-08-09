Почему не стоить ездить на Черное море в августе — гневные отзывы туристов

Черноморское побережье еще со времен Советского Союза было самым популярным местом отдыха у жителей страны. Сейчас, когда за границу по понятным причинам стало ездить сложнее, российские курорты вновь оказались в центре внимания отпускников. Нынешним летом на пляжах царил ажиотаж, но бывалые туристы ехать на Черное море в августе не советуют.