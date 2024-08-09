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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Почему новосибирцы сбегают из региона, выяснили аналитики

Почему новосибирцы сбегают из региона, выяснили аналитики

9 августа 2024, 04:03
Фото: 1MI
По каким причинам чаще всего жители покидают Новосибирскую область, рассказали эксперты.

Главной присной выступает поиск лучшей жизни, а именно достойной заработной платы. Так считают сразу 93% опрошенных новосибирцев. Чаще всего об этом заявляли юристы, ИТ-специалисты и строители, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Отметим, в ближайшее время стоит ожидать появления в регионе крупных госкорпораций. Ряд экспертов надеются, что это даст новые рабочие места.

На втором месте по степени важности оказалась городская среда — инфраструктура, благоустройство. Это сыграет решающую роль при переезде у 74% новосибирцев, причем потребность выше, чем по стране (63%). Качество городской среды, в первую очередь, важно для айтишников, маркетологов, пиарщиков, работников сферы гостеприимства.

Около половины опрошенных рассматривают смену ПМЖ как возможность для профессионального роста и самореализации. Особенно так считают менеджеры по продажам и управленцы. На четвертом месте по важности — возможность более интересно проводить время (так ответили 43%. Остальные результаты можно посмотреть в инфографике.

Фото: hh.ru

Ранее стало известно, что в Новосибирск переезжает «дочка» «Газпрома». Мы обсудили с экспертами, как это может изменить город.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Работа
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