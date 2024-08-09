Почему новосибирцы сбегают из региона, выяснили аналитики

Около половины опрошенных рассматривают смену ПМЖ как возможность для профессионального роста и самореализации. Особенно так считают менеджеры по продажам и управленцы. На четвертом месте по важности — возможность более интересно проводить время (так ответили 43%. Остальные результаты можно посмотреть в инфографике.