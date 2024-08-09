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Строители завершат все работы в октябре

Реконструкция здания музея Кондратюка в Новосибирске вышла на финишную прямую

9 августа 2024, 07:48
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Строители завершат все работы в октябре
Накануне Дня строителя губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ на объекте и поблагодарил строителей за качественную работу и бережное восстановление исторического облика здания.

Глава региона подчеркнул вклад компании РСУ-5, которая известна работами по восстановлению объектов культурного наследия.

«И здесь она показала все своё мастерство: кто не понимает, не осознаёт, насколько сложно в старых габаритах создать современное пространство, соответствующее всем строгим требованиям: и музейным, и санитарным. Удобное и для посетителей, и для работников. И сегодня мы видим пространства современные и очень удобные. При этом внешний облик здания сохранён максимально бережно и соответствует историческому виду, как это зафиксировано в документах», — сказал Андрей Травников.

В ходе реконструкции в 2023–2024 годах было выполнено устройство фундамента, возведение здания и устройство кровли, прокладка инженерных сетей, комплекс пусконаладочных работ, внутренняя отделка помещений. В стадии завершения монтаж инженерных систем, оснащение оборудованием.

Строители сохранили исторический облик здания 1924-го года, совместив это с обеспечением соблюдения в помещениях всех необходимых современных требований и с учётом потребностей музея. Например, теперь в здании есть подвал, где разместятся архив, технические помещения, будет место для хранения музейных предметов и оборудования.

К октябрю планируется завершить все оставшиеся монтажные и пусконаладочные работы. И уже в начале зимы новосибирские краеведы смогут встречать посетителей в обновлённых залах.

Работы по реконструкции ведутся при поддержке региональных властей в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России, за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

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