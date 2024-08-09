Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Попугая Ара считают самой красивой птицей в мире. Это самые крупные птицы своего отряда.
Отличить такого попугая можно по крупному, сжатому по бокам и закругленному клюву. Птицы рождаются уже с таким ярко-красным окрасом.
Эти попугаи — долгожители. Они могут жить до 80-100 лет в неволе. Сами по себе Ары любят общаться, а также постоянно познают мир, имея любознательный характер.
Также в зоопарке живет орангутан Бату. Недавно ему исполнилось 25 лет. Он является самым популярным жителем зверинца.