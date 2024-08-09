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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Попугай живет в зоопарке

Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк

9 августа 2024, 05:02
Фото: В.Габов/Новосибирский зоопарк
Попугай живет в зоопарке
О самой красивой птице рассказал Новосибирский зоопарк, показав милое видео.

Попугая Ара считают самой красивой птицей в мире. Это самые крупные птицы своего отряда.

Отличить такого попугая можно по крупному, сжатому по бокам и закругленному клюву. Птицы рождаются уже с таким ярко-красным окрасом.

Эти попугаи — долгожители. Они могут жить до 80-100 лет в неволе. Сами по себе Ары любят общаться, а также постоянно познают мир, имея любознательный характер.

Видео: Новосибирский зоопарк

Также в зоопарке живет орангутан Бату. Недавно ему исполнилось 25 лет. Он является самым популярным жителем зверинца.

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