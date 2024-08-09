Спустя год стала известна судьба севшего на новосибирском поле самолета

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Самолет компании «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в сентябре 2023 года. На борту было больше сотни пассажиров. Судьба самолета решалась долго, практически год. Ремонтировать его считали нецелесообразным, а на время раздумий территорию возле самолета обнесли забором, от вандалов.
Теперь стало ясно, что самолет с поля уберут. Деньги выплачиваются по страховке. Воздушное судно разберут на запчасти. Их будут использовать в деле для обслуживания других транспортных средств. Сам самолет цел и почти что невредим.
К работам приступят через пару недель, пишет «Коммерсант». Запчасти будут отвозить в Екатеринбург. Разбор завершат весной 2025 года.