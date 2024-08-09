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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

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Самолет стоит в поле

Спустя год стала известна судьба севшего на новосибирском поле самолета

9 августа 2024, 04:42
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет стоит в поле
В Новосибирске решили дальнейшую судьбу простоявшего в поле самолета, о чем проинформировал экс-гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Самолет компании «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в сентябре 2023 года. На борту было больше сотни пассажиров. Судьба самолета решалась долго, практически год. Ремонтировать его считали нецелесообразным, а на время раздумий территорию возле самолета обнесли забором, от вандалов.

Теперь стало ясно, что самолет с поля уберут. Деньги выплачиваются по страховке. Воздушное судно разберут на запчасти. Их будут использовать в деле для обслуживания других транспортных средств. Сам самолет цел и почти что невредим.

К работам приступят через пару недель, пишет «Коммерсант». Запчасти будут отвозить в Екатеринбург. Разбор завершат весной 2025 года.

Видео: АСТ-54
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