Стало известно, будет ли всеобщая мобилизация после попытки прорыва границы

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Политолог Игорь Козлов уверен: изменения не потребуют новых ресурсов. Он акцентировал внимание, что бои способны повлиять на стратегические решения, но это не означает дополнительную мобилизацию.
«Сейчас нет оснований для объявления новой волны мобилизации в России», — сказал эксперт в беседе с Om1 Новосибирск.
Политолог полагает, что всё встанет на свои места в течение нескольких дней.
«Курский вопрос будет решен в течение 4-5 дней», — заявил Игорь Козлов.
В переходе на территорию Курской области эксперт увидел попытку Украины доказать союзникам свою боеспособность: им просто нужен отчет. Такая позиция чревата тем, что ВСУ могут понести большие потери, не добившись результатов.