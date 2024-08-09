atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Будет ли мобилизация после попытки прорыва границы, рассказали новосибирцам

Стало известно, будет ли всеобщая мобилизация после попытки прорыва границы

9 августа 2024, 08:37
Фото: 1MI

Будет ли мобилизация после попытки прорыва границы, рассказали новосибирцам

Украинские боевики зашли на территорию Курской области, бои продолжаются, политолог оценил, как это может повлиять на мобилизацию.

Политолог Игорь Козлов уверен: изменения не потребуют новых ресурсов. Он акцентировал внимание, что бои способны повлиять на стратегические решения, но это не означает дополнительную мобилизацию.

«Сейчас нет оснований для объявления новой волны мобилизации в России», — сказал эксперт в беседе с Om1 Новосибирск.

Политолог полагает, что всё встанет на свои места в течение нескольких дней.

«Курский вопрос будет решен в течение 4-5 дней», — заявил Игорь Козлов.

В переходе на территорию Курской области эксперт увидел попытку Украины доказать союзникам свою боеспособность: им просто нужен отчет. Такая позиция чревата тем, что ВСУ могут понести большие потери, не добившись результатов.

Кого не берут на службу в СВО, рассказал военком Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
За мошенничество на 2 млн начали судить экс-замначальника полиции в НовосибирскеУвольняется глава департамента соцполитики мэрии НовосибирскаПочему новосибирцы сбегают из региона, выяснили аналитики
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Сегодня, 07:14
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 05:02
Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23