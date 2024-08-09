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Степень износа городского транспорта оценили в Новосибирске

Степень износа городского транспорта оценили в Новосибирске

9 августа 2024, 12:15
Фото: atas.info
В Новосибирске техническое состояние лучше всего у муниципальных автобусов, следует из сообщения городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На дорогах Новосибирска самым изношенным общественным транспортом признаны частные автобусы и маршрутные такси — почти 95% находятся в плохом техническом состоянии. Далее идут трамваи (77%) и троллейбусы (почти 56%), рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Принадлежащие муниципалитету автобусы выработали свой ресурс на 39%, и по этому показателю они выглядят предпочтительнее остального городского транспорта.

В то же время в мэрии отмечают, что в связи с поставками в Новосибирск новых трамваев и троллейбусов степень износа электротранспорта столицы Сибири заметно уменьшилась.

Более трети жителей Новосибирска предпочитают ездить на автобусах, 30% пользуются метро и 26% ездят на трамваях и троллейбусах, сообщает РБК-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Троллейбусы#Автобусы#Трамваи#Городской транспорт#Техническое состояние#Маршрутные такси
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