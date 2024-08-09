Степень износа городского транспорта оценили в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На дорогах Новосибирска самым изношенным общественным транспортом признаны частные автобусы и маршрутные такси — почти 95% находятся в плохом техническом состоянии. Далее идут трамваи (77%) и троллейбусы (почти 56%), рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Принадлежащие муниципалитету автобусы выработали свой ресурс на 39%, и по этому показателю они выглядят предпочтительнее остального городского транспорта.
В то же время в мэрии отмечают, что в связи с поставками в Новосибирск новых трамваев и троллейбусов степень износа электротранспорта столицы Сибири заметно уменьшилась.
Более трети жителей Новосибирска предпочитают ездить на автобусах, 30% пользуются метро и 26% ездят на трамваях и троллейбусах, сообщает РБК-Новосибирск.