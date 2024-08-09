Стоит ли ехать в Китай в 2024 году: честные отзывы и правила въезда

Из информации, размещенной на сайте посольства Китая в России следует, что без визы в страну на срок до 15 дней могут попасть члены организованных туристических групп. Но едущие на остов Хайнань туристы могут пробыть там без визы до 30 дней. Это относится и к самостоятельным путешественникам, и к группам туристов. Естественно, без заграничного паспорта не обойтись.