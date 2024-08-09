Стоит ли ехать в Китай в 2024 году: честные отзывы и правила въезда

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Несмотря на относительно близкое расстояние, Китай для российских туристов много лет оставался недосягаемой мечтой. Древняя страна с интереснейшей историей, уникальными традициями и своей жизненной философией теперь вполне доступна для путешественников.
Эксперты в сфере туризма утверждают, что многие путешественники после первого визита в Поднебесную возвращаются туда еще и еще, настолько Китай богат природными и рукотворными памятниками. Страна будет интересна и любителям познавательных путешествий, и поклонникам безмятежного пляжного отдыха, и фанатам шоппинга.
Правила въезда в Китай достаточно строгие — ведь страна относительно недавно стала открыта для иностранцев.
Из информации, размещенной на сайте посольства Китая в России следует, что без визы в страну на срок до 15 дней могут попасть члены организованных туристических групп. Но едущие на остов Хайнань туристы могут пробыть там без визы до 30 дней. Это относится и к самостоятельным путешественникам, и к группам туристов. Естественно, без заграничного паспорта не обойтись.
Для остальных поездок понадобится однократная или двукратная виза. Ее выдают на срок до 90 дней, но пробыть в Китае можно будет не более 30 дней после въезда.
Заявления на визу принимаются в визовых центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в консульских отделах Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска и Хабаровска. Оформить визу можно и на сухопутной российско-китайской границе, при условии, что у туриста имеется приглашение.
Важно: эксперты советуют перед поездкой в Китай взять с собой результаты теста на коронавирусную инфекцию. Иногда туристам попадаются весьма придирчивые пограничники.
Но получением визы все не заканчивается. После пересечения границы с Китаем туристу необходимо оформить разрешение на пребывание в стране. Обычно его делает администрация отеля, но в случае аренды квартиры туристу нужно прийти с договором в участок полиции. Если разрешение не оформить, можно получить штраф в 500 юаней за каждый день просрочки.
После снятия ковидных ограничений гражданам России снизили сумму пошлины за выдачу визы в Китай. До 31 декабря она составляет 2500 рублей за однократную и 5000 рублей за двукратную визу. При получении разрешения в визовом центре, прибавьте к сумме сервисный сбор — 1300 и 800 рублей соответственно.
Любознательным путешественникам можно порекомендовать начать знакомство с Китаем с экскурсионной поездки в его столицу, город Пекин.
Сейчас до Пекина можно добраться прямым рейсом из Новосибирска. В программе тура — экскурсии по самым интересным местам столицы с посещением олимпийских объектов и поездка на Великую Китайскую стену.
Такой шестидневный тур обойдется в сумму от 108 тысяч рублей на человека (дорога, проживание, питание и трансфер)
За 215 тысяч можно приобрести тур с посещением Пекина и Шанхая. После насыщенных экскурсиями трех дней в Пекине туристы на поезде переедут в Шанхай, где их ждет не менее интересная туристическая программа.
Поездка продлится девять дней, в стоимость входят перелет, трансферы, питание и экскурсионное обслуживание.
Но некоторые туристы предпочитают сразу оказаться на острове Хайнань, чтобы целиком отдаться пляжному отдыху.
Горящий десятидневный тур на Хайнань из Новосибирска можно купить примерно за 65 тысяч рублей. Но учитывайте, что в стоимость входит только перелет из Новосибирска в Пекин, проживание в отеле с завтраком и экскурсии. За перелет на остров и обратно требуется доплата, эквивалентная 450 долларам США. Нужно будет оплатить и визу.
Директор турагентства «Свобода Трэвел» Андрей Щербинин поделился своими рекомендациями по поездке в Китай с читателями Atas.Info.
«Подавляющее большинство именно туристов которым нужно море, конечно, едут в Китай на остров Хайнань. Но лететь туда все же удобнее прямым рейсом, без пересадок в аэропортах Китая. Ближайший к Новосибирску город, из которого есть прямые вылеты на Хайнань — это Красноярск, куда наши туристы добираются и на своих автомобилях, и поездом и самолетом. Главное — иметь запас часов восемь до вылета, так как, хоть это и маловероятно, но авиакомпания может изменить время вылета», — рассказал эксперт.
Также Китай удобно использовать как удобный транзит в страны Юго-Восточной Азии. Из Новосибирска есть прямые рейсы в Пекин и Шанхай — в этих городах действует длительный 144 часовой транзит. В этом случае можно совместить в одном туре Филиппины и Шанхай, например. А 144 часа хватит для осмотра достопримечательностей материкового Китая, главное, иметь на руках оплаченную бронь гостинице в Китае и билеты в третью страну, добавил Андрей Щербинин.
По словам представителя туристической индустрии, в Китай вполне можно съездить и самостоятельно, но для этого потребуется оформлять туристическую визу. Понадобится и дотошная проработка маршрута путешествия.
«Есть еще групповые туры из городов Дальнего Востока, вариантов там много, и среди них есть недорогие. Например, трехдневный автобусный тур в Хунчунь из Владивостока: 15-20 тысяч рублей на человека, и главными затратами будет перелет из Новосибирска во Владивосток и обратно», — рекомендует эксперт
В процессе подготовки этого материала появилась хорошая новость для желающих съездить в путешествие в Китай. С 5 сентября стартует полетная программа на Хайнань из Новосибирска, семидневное путешествие обойдется примерно в 80 тысяч рублей на человека.