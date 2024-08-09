Суд принял иск подрядчика станции «Спортивная» к мэрии Новосибирска

Кроме того, «СпецТрансСтрой» обращает внимание на то, что сметная документация после внесения изменений в проект не получила необходимого заключения госэкспертизы. Из-за этого у заказчика нет возможности оплатить выполненные работы. Подрядчик намерен требовать через суд всех полагающихся выплат.