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Предварительное заседание назначено на начало сентября

Суд принял иск подрядчика станции «Спортивная» к мэрии Новосибирска

9 августа 2024, 02:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Предварительное заседание назначено на начало сентября
Строители метро оспаривают одностороннее расторжение контракта по инициативе муниципалитета, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ООО «СпецТрансСтрой» к муниципальному предприятию «Метро МиР». В иске говорится, что разрыв договорных отношений незаконен. Подрядчик утверждает, что не смог завершить работы по строительству станции «Спортивная» по вине заказчика, поскольку не получил необходимой проектной документации.

Кроме того, «СпецТрансСтрой» обращает внимание на то, что сметная документация после внесения изменений в проект не получила необходимого заключения госэкспертизы. Из-за этого у заказчика нет возможности оплатить выполненные работы. Подрядчик намерен требовать через суд всех полагающихся выплат.

Предварительное заседание по делу назначено на 3 сентября.

Ранее мы рассказывали, что мэрия в одностороннем порядке разорвала контракт из-за срыва сроков сдачи станции в эксплуатацию и длительного бездействия подрядчика.

Напомним, «СпецТрансСтрой» также выступает в роли основного подрядчика капитального ремонта Октябрьского моста. И здесь к темпам выполнения работ есть серьезные претензии.

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