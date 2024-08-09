Тортом с начинкой из крем-чиза удивила девочка из Новосибирска на шоу «Кондитер»

Девочка приготовила бисквитный торт с начинкой из крем-чиза и манго. У нее есть шанс попасть в финал передачи, участники которого будут сражаться за звание лучшего юного кулинара страны. Для этого их блюдо должно не только понравится судьями, но и привести в восторг звездного гостя, имя которого пока держится в секрете.