Тортом с начинкой из крем-чиза удивила девочка из Новосибирска на шоу «Кондитер»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В третьем сезоне кулинарного шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница!» один из претендентов на победу — 15-летняя Эвелина Лебедева из Новосибирска.
Девочка приготовила бисквитный торт с начинкой из крем-чиза и манго. У нее есть шанс попасть в финал передачи, участники которого будут сражаться за звание лучшего юного кулинара страны. Для этого их блюдо должно не только понравится судьями, но и привести в восторг звездного гостя, имя которого пока держится в секрете.
Весной 2024 года 11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска произвела фурор на шоу тортом, выполненным в виде парящих в воздухе кроссовок. Жюри было очаровано, но победа ускользнула от сибирячки. Она разволновалась, разрыдалась, и не смогла выполнить следующее задание.
Новосибирцы частые гости на развлекательных телеканалах. Недавно певец Митя Фомин в эфире просил помощи у участников мистического проекта «Место силы».