atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Тортом с начинкой из крем-чиза удивила девочка из Новосибирска на шоу «Кондитер»

Тортом с начинкой из крем-чиза удивила девочка из Новосибирска на шоу «Кондитер»

9 августа 2024, 10:24
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
В новом сезоне шоу «Кондитер.Дети» дебютировала школьница из Новосибирска Эвелина Лебедева, сообщили представители телеканала «Пятница!».

В третьем сезоне кулинарного шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница!» один из претендентов на победу — 15-летняя Эвелина Лебедева из Новосибирска.

Девочка приготовила бисквитный торт с начинкой из крем-чиза и манго. У нее есть шанс попасть в финал передачи, участники которого будут сражаться за звание лучшего юного кулинара страны. Для этого их блюдо должно не только понравится судьями, но и привести в восторг звездного гостя, имя которого пока держится в секрете.

Весной 2024 года 11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска произвела фурор на шоу тортом, выполненным в виде парящих в воздухе кроссовок. Жюри было очаровано, но победа ускользнула от сибирячки. Она разволновалась, разрыдалась, и не смогла выполнить следующее задание.

Новосибирцы частые гости на развлекательных телеканалах. Недавно певец Митя Фомин в эфире просил помощи у участников мистического проекта «Место силы».

Читайте также:
На телеканале «Пятница» вышла программа, посвященная кухне Новосибирской области18-летний повар из Новосибирска накормил Регину Тодоренко и выиграл шоу на «Пятнице»Симпатичная повар из Новосибирска пришла на «Битву шефов» — чем она планирует удивить
#Новосибирск#Дети#Телешоу#Пятница#Кондитер
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Сегодня, 07:14
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 05:02
Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23