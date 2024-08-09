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Остановки портят

Вандалы бьют и уродуют остановки у ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

9 августа 2024, 02:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Остановки портят
В Новосибирске неизвестные лица постоянно портят остановки возле нового ЛДС, сообщается в соцсетях.

Все происходит с остановками общественного транспорта возле ледового дворца спорта «Сибирь-Арены».

Неизвестные глумятся и бьют стеклянные остановки у недостроенной станции метро «Спортивная».

Помимо этого, там же постоянно рисуют граффити. Вандальные действия надоели новосибирцам, ведь остановки совсем новые.

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Напомним, ранее вандалы сожгли бронетранспортер в Бердске. Боевая машина пехоты является местной достопримечательностью, а кто решил поглумиться над ней, устанавливает полиция.

«Умные» остановки разгромили вандалы в Первомайском районе Новосибирскка
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ЛДС#Вандалы#Остановки#Сибирь-Арена
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