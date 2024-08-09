Вандалы бьют и уродуют остановки у ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Все происходит с остановками общественного транспорта возле ледового дворца спорта «Сибирь-Арены».
Неизвестные глумятся и бьют стеклянные остановки у недостроенной станции метро «Спортивная».
Помимо этого, там же постоянно рисуют граффити. Вандальные действия надоели новосибирцам, ведь остановки совсем новые.
Напомним, ранее вандалы сожгли бронетранспортер в Бердске. Боевая машина пехоты является местной достопримечательностью, а кто решил поглумиться над ней, устанавливает полиция.