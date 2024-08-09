За мошенничество на 2 млн начали судить экс-замначальника полиции в Новосибирске

Как установило следствие, в течение 2022–2023 годов Захаров обещал бизнесменам покровительство и защиту от проверок игорного заведения. Часть денег он якобы передавал коллегам, чтобы те не возбуждали уголовные дела. На самом деле Захаров такими полномочиями не обладал.