За мошенничество на 2 млн начали судить экс-замначальника полиции в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ Захарову грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Дело рассматривает Центральный суд.
Как установило следствие, в течение 2022–2023 годов Захаров обещал бизнесменам покровительство и защиту от проверок игорного заведения. Часть денег он якобы передавал коллегам, чтобы те не возбуждали уголовные дела. На самом деле Захаров такими полномочиями не обладал.
Всего за 2022–2023 годы Захаров получил сначала 1,71 млн рублей, затем еще 215 тысяч — всего порядка 2 млн рублей. Очередное заседание пройдет 23 августа. Задержали Захарова в декабре 2023 года.
8 августа в СИЗО отправили последнего из компании Эльгюна Амирова, устроившей драку со стрельбой у кафе в Тогучине.