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За мошенничество на 2 млн начали судить экс-замначальника полиции в Новосибирске

За мошенничество на 2 млн начали судить экс-замначальника полиции в Новосибирске

9 августа 2024, 06:30
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Новосибирску Александра Захарова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в Управлении судебного департамента региона.

По ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ Захарову грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Дело рассматривает Центральный суд.

Как установило следствие, в течение 2022–2023 годов Захаров обещал бизнесменам покровительство и защиту от проверок игорного заведения. Часть денег он якобы передавал коллегам, чтобы те не возбуждали уголовные дела. На самом деле Захаров такими полномочиями не обладал.

Всего за 2022–2023 годы Захаров получил сначала 1,71 млн рублей, затем еще 215 тысяч — всего порядка 2 млн рублей. Очередное заседание пройдет 23 августа. Задержали Захарова в декабре 2023 года.

Бывшего замначальника полиции будут судить в Новосибирске. В чем его обвиняют?
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8 августа в СИЗО отправили последнего из компании Эльгюна Амирова, устроившей драку со стрельбой у кафе в Тогучине.

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