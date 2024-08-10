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Published Сегодня, 07:33

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Мужчины избили прохожего

Дело о пьяных хулиганах в Новосибирске взял под контроль глава СК Бастрыкин

10 августа 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney
Мужчины избили прохожего
Толпа хулиганов напала на прохожих в Новосибирске, подробности сообщили в СКР.

Все случилось еще в прошлом месяце. После распространившейся информации в соцсетях, об этом инциденте узнала общественность. В июле трое молодых и выпивших мужчин приставали на улице к девушке. Они поднимали на нее руку.

За нее решил заступиться прохожий, которому в итоге залили глаза перцовой жидкостью. Известно, что он попал в больницу после избиения. Другие очевидцы случившегося получили угрозы.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от новосибирского управления возбудить дело. Подозреваемые уже привлекались к ответственности за подобное хулиганство. Теперь результаты расследование представят в Следком.

Не менее вызывающий шок произошел еще ранее в Новосибирске, когда родственница задушила старушку из-за ссоры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Нападение#Избиение#Александр Бастрыкин
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