Дело о пьяных хулиганах в Новосибирске взял под контроль глава СК Бастрыкин

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Все случилось еще в прошлом месяце. После распространившейся информации в соцсетях, об этом инциденте узнала общественность. В июле трое молодых и выпивших мужчин приставали на улице к девушке. Они поднимали на нее руку.
За нее решил заступиться прохожий, которому в итоге залили глаза перцовой жидкостью. Известно, что он попал в больницу после избиения. Другие очевидцы случившегося получили угрозы.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от новосибирского управления возбудить дело. Подозреваемые уже привлекались к ответственности за подобное хулиганство. Теперь результаты расследование представят в Следком.
Не менее вызывающий шок произошел еще ранее в Новосибирске, когда родственница задушила старушку из-за ссоры.