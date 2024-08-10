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Книгу продают за приличную сумму

Книгу с автографом Жириновского продают в Новосибирске за миллион рублей

10 августа 2024, 05:15
Фото: Авито
Книгу продают за приличную сумму
За приличную сумму в Новосибирске решили продать книгу Жириновского, объявление опубликовано на одном из сайтов.

Книга называется «Имперский стиль. Жириновскому 60». Ее якобы подписал лично знаменитый политик Владимир Жириновский. Автограф он дал в Москве.

Автор объявления указывает, что это был ограниченный тираж, не на массовую продажу. Таких экземпляров всего пять тысяч.

Редкую книгу продавец отдает за миллион. Правда, с 22 июля желающих ее приобрести так и не нашлось. Всего объявление просмотрели более 300 человек.

Жириновский умер два года назад после заражения коронавирусом. Он не раз в своей речи вспоминал Новосибирск, но только с критикой. Еще политик знаменит своими красноречивыми высказываниями, которые мы решили вспомнить.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Автограф#Жириновский
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