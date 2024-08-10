Книгу с автографом Жириновского продают в Новосибирске за миллион рублей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Книга называется «Имперский стиль. Жириновскому 60». Ее якобы подписал лично знаменитый политик Владимир Жириновский. Автограф он дал в Москве.
Автор объявления указывает, что это был ограниченный тираж, не на массовую продажу. Таких экземпляров всего пять тысяч.
Редкую книгу продавец отдает за миллион. Правда, с 22 июля желающих ее приобрести так и не нашлось. Всего объявление просмотрели более 300 человек.
Жириновский умер два года назад после заражения коронавирусом. Он не раз в своей речи вспоминал Новосибирск, но только с критикой. Еще политик знаменит своими красноречивыми высказываниями, которые мы решили вспомнить.