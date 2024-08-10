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Памятник отремонтируют

Маленький памятник эпохи конструктивизма будет отреставрирован в Новосибирске

10 августа 2024, 06:58
Фото: atas.info
Памятник отремонтируют

Застройщик отреставрирует историческую тяговую подстанцию в Новосибирске

В Новосибирске восстановят памятник конструктивизма в Первомайском районе, сообщил член правления Новосибирского союза архитекторов Валерий Филиппов.

Памятник эпохи конструктивизма находится на улице Маяковского, 4. Это тяговая подстанция. Она до сих пор работает и обеспечивает электричеством участок трамвайной сети и три участка троллейбусной.

Она находится в сити-квартале, рядом с высотками, жилыми домами. Трехэтажное здание нуждается в реставрации. Эту инициативу выдвинул сам застройщик, пишет BFM-Новосибирск.

Внешний облик подстанции сохранят: например, оставят цветовую гамму. Проект реставрации уже готов, осталось дождаться действий.

Ранее архитектор преобразила квартиру в доме ЖК «Кузбассуголь» и теперь хочет создать здесь центр по изучению наследия советских конструктивистов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Архитектура#Памятник#Реставрация#Конструктивизм
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