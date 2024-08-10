Маленький памятник эпохи конструктивизма будет отреставрирован в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Памятник эпохи конструктивизма находится на улице Маяковского, 4. Это тяговая подстанция. Она до сих пор работает и обеспечивает электричеством участок трамвайной сети и три участка троллейбусной.
Она находится в сити-квартале, рядом с высотками, жилыми домами. Трехэтажное здание нуждается в реставрации. Эту инициативу выдвинул сам застройщик, пишет BFM-Новосибирск.
Внешний облик подстанции сохранят: например, оставят цветовую гамму. Проект реставрации уже готов, осталось дождаться действий.
Ранее архитектор преобразила квартиру в доме ЖК «Кузбассуголь» и теперь хочет создать здесь центр по изучению наследия советских конструктивистов.